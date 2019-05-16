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Евровидение-2019: как выступил участник от Хорватии Roko

16.05.2019

Под номером 10 на сцене Евровидения-2019 выступил самый юный участник международного конкурса. Он смог покорить своим талантом хорватскую публику, но под силу ли ему сцена Тель-Авива? Подробнее о выступлении Roko – в материале.

роко евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Roko, самый юный участник Евровидения-2019, получил почетное право представлять Хорватию благодаря победе в «Dora». Конкурсная композиция исполнителя «The Dream» была написана Жаком Хужеком. Напоминаем, что именно Жак представлял Хорватию два года назад.

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Сергей Притула перед выступлением участника отметил, что до этого дня Хорватия не побеждала в Евровидении. По мнению комментатора песенного конкурса, аналогичный исход ожидает представителя страны и в этом году: «Это может произойти не из-за того что конкурсант самый младший, а из-за данных от букмекеров». Так же Сергей заявил, что конкурсанта Евровидения сейчас все обсуждают исключительно из-за наличия крыльев, а не качественной песни.

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