Под номером 10 на сцене Евровидения-2019 выступил самый юный участник международного конкурса. Он смог покорить своим талантом хорватскую публику, но под силу ли ему сцена Тель-Авива? Подробнее о выступлении Roko – в материале.

Roko, самый юный участник Евровидения-2019, получил почетное право представлять Хорватию благодаря победе в «Dora». Конкурсная композиция исполнителя «The Dream» была написана Жаком Хужеком. Напоминаем, что именно Жак представлял Хорватию два года назад.

Больше по теме: Евровидение-2019: участники конкурса

Сергей Притула перед выступлением участника отметил, что до этого дня Хорватия не побеждала в Евровидении. По мнению комментатора песенного конкурса, аналогичный исход ожидает представителя страны и в этом году: «Это может произойти не из-за того что конкурсант самый младший, а из-за данных от букмекеров». Так же Сергей заявил, что конкурсанта Евровидения сейчас все обсуждают исключительно из-за наличия крыльев, а не качественной песни.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ