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Евровидение-2019: как прошло выступление Сергея Лазарева от России

16.05.2019

Сергей Лазарев преставил свою песню «Scream» на Евровидении-2019. Зеркала и сильный вокал, – как прошел выступ представителя России смотрите в материале.

Евровидение 2019: смотреть второй полуфинал 2019 от 16.05.2019 – онлайн-трансляция

Сергей Лазарев

Выступление Сергея Лазарева можно назвать впечатляющим, потому что во время номера было использовано много спецэффектов. В десятке зеркал было отображение певца, а во время припева – лазерное шоу.

В интервью перед выступлением Лазарев признался, что решил исполнить песню, которая будет кардинально отличаться от той, которую он пел в 2016 году на Евровидении. В этот раз композиция была более трогательной, чем танцевальной. Текст был написан Филиппом Киркоровым и американкой Шэрон Вон. Композитором песни «Scream» стал  Димитрис Контопулос.

По прогнозам букмекеров Сергей Лазарев может занять второе место среди участников второго полуфинала. Полное выступление представителя России смотрите прямо сейчас:

 

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