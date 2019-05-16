Сергей Лазарев преставил свою песню «Scream» на Евровидении-2019. Зеркала и сильный вокал, – как прошел выступ представителя России смотрите в материале.

Евровидение 2019: смотреть второй полуфинал 2019 от 16.05.2019 – онлайн-трансляция

Выступление Сергея Лазарева можно назвать впечатляющим, потому что во время номера было использовано много спецэффектов. В десятке зеркал было отображение певца, а во время припева – лазерное шоу.

В интервью перед выступлением Лазарев признался, что решил исполнить песню, которая будет кардинально отличаться от той, которую он пел в 2016 году на Евровидении. В этот раз композиция была более трогательной, чем танцевальной. Текст был написан Филиппом Киркоровым и американкой Шэрон Вон. Композитором песни «Scream» стал Димитрис Контопулос.

По прогнозам букмекеров Сергей Лазарев может занять второе место среди участников второго полуфинала. Полное выступление представителя России смотрите прямо сейчас:

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