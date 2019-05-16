Евровидение-2019 традиционно пройдет в три этапа. Уже сегодня состоится долгожданный второй полуфинал, в котором выступит 18 конкурсантов. Напоминаем, что Украина в этом году не участвует в Евровидении, поэтому голосовать за фаворита не будет. Несмотря на это, трансляция конкурса состоится в эфире UA: Перший и СТБ, а также онлайн на STB.UA.

Евровидение 2019: смотреть второй полуфинал 2019 от 16.05.2019 – онлайн-трансляция

Сегодня состоится второй полуфинал, в котором выступят конкурсанты от таких стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Несмотря на то, что Украина не будет голосовать за понравившегося конкурсанта, посмотреть конкурс все-таки мы сможем. Трансляцию проведет UA: Перший, об этом сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова. Также посмотреть трансляцию Евровидения-2019 можно будет на Телеканале СТБ и онлайн на сайте STB.UA.

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Конкурс пройдет в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv.

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