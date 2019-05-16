Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов
Как приготовить домашнее мороженое с клубникой, бананом, апельсином, лимоном или киви? С йогуртом или сливками – топ-5 простых рецептов, как приготовить мороженое в домашних условиях, в нашем материале.
Сливочное мороженое с клубникой
По такому рецепту можно легко заготовить целое ведерко вкуснейшего домашнего мороженого.
- Сливки жирные – 350 мл;
- Молоко – 250 мл;
- Клубника – 600 г;
- Сахар – 150 г;
- Яичный желток – 6 шт.
Приготовление:
- В кастрюле довести до кипения сливки и молоко и сразу же выключить.
- Отсыпать 120 г сахара, замешать его с желтками и взбить венчиком до получения воздушной массы.
- Постепенно, перемешивая венчиком, влить в яичную массу горячее молоко. Миску закрыть пищевой пленкой.
- Подогреть до кипения в микроволновой печи и отправить в морозилку.
- Клубнику разрезать на четвертинки и посыпать сахаром. Дать постоять, чтобы пустила сок.
- Когда мороженое охладится, пересыпать в него клубнику вместе с соком и перемешать.
Больше по теме: Мороженое из банана и кефира – рецепт от Дарьи Трегубовой
Мороженое с бананом
Ингредиенты в этом рецепте рассчитаны на одну порцию! Пропорционально увеличивайте количество продуктов из расчета на количеством членов семьи или гостей.
- Домашний йогурт – 4 ст. л.;
- Банан – 0,5 шт.
- Киви – 1 шт.;
- Ананас кусочками – 1 ст. л.;
- Мед – 1 ч. л.
Приготовление:
- Очистить киви и банан от кожуры.
- Кусочки ананаса подморозить.
- Все ингредиенты смешать при помощи блендера.
- Разлить в формы или чашки и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа.
Больше по теме: Банановый коктейль – рецепты с молоком или мороженым, в блендере и без блендера
Сорбет из киви
Самый простой рецепт мороженого из киви, который можно представить. Ингредиенты рассчитаны на 4 порции.
- Киви – 6 шт.;
- Сахар – полстакана;
- Ледяная вода – 2 ст. л.
Приготовление:
- Очистить киви, нарезать и отправить замораживаться на 2-3 часа.
- Перебить киви в блендере с сахаром, постепенно вливая ледяную воду. По консистенции мороженое должно быть мягким.
- Охладить готовую смесь в морозильной камере.
Больше по теме: Домашние коктейли для похудения – рецепты полезных напитков
Апельсиновое мороженое в домашних условиях
Во многих рецептах предлагают просто добавить апельсин к сливочному мороженому, а вы приготовьте домашнее йогуртовое. Ингредиенты на целых 8 порций!
- Йогурт — 250 г;
- Мякоть апельсина — 300 г;
- Апельсиновый сок — 100 г;
- Сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
- Тщательно почистить апельсины, удалить цедру и пленочки долек.
- Смешать все указанные ингредиенты в блендере до густоты и однородности.
- Поместить в формочки и отправить в морозильную камеру на 2-3 часа.
Лимонное домашнее мороженое из сливок
Ингредиенты указаны на 4 порции.
- Сливки 33% – 500 мл;
- Вода – 450 мл;
- Лимон – 2 шт.;
- Сахарная пудра – 300 г
Приготовление:
- Натереть цедру. Цедру и сахарную пудру залить водой и варить 20 минут.
- Достать из лимонов мякоть и перебить в блендере до однородности.
- Смешать с остывшей смесью сахара и цедры.
- Взбить сливки. Тонкой струйкой влить в сливки лимонную массу, помешивая.
- Поставить получившийся крем в морозилку и перемешивать каждый час, пока совсем не замерзнет.
Выбирайте домашнее мороженое по вкусу и радуйте себя, родных и друзей.