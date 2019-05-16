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«Дочки-матери»: Дмитрий Танкович рассказал о создании сериала для всей семьи

16.05.2019

«Дочки-матери» — увлекательная лента для всей семьи с сильным социальным подтекстом. Автор идеи сериала Дмитрий Танкович рассказал больше о создании интересного проекта. Как проходил кастинг и как подбирали актеров? Подробнее — в материале.

дмитрий танкович

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Дмитрий Танкович видит в проекте «Дочки-матери» намного больше, чем просто сериал. По словам автора идеи, картину можно считать мелодрамой с элементами комедии. Это хорошая, добрая и милая история с интересным сюжетом, который не оставит никого равнодушным.

В сериале «Дочки-матери» играет много известных актеров. Они проходили кастинг или вы выбрали их сразу?

Все проходили этап кастингов. Я считаю, что нам очень повезло! Мы посмотрели работы многих актеров. Если говорить о главных персонажах, которых играют Саша Кобзарь и Наталия Васько, нам показалось, что это идеальный выбор. За ними есть некий стереотипный шлейф: она играет стерв, а вот в картине «Дочки-матери» перевоплотилась совершенно в другого человека.

То же самое касается Саши Кобзаря. Когда мы только начинали, он был известен как милиционер. Сейчас Саша великолепно смотрится в роли любящего отца, который не может наладить отношения с женой. Получилось в итоге очень круто.

сериал дочки матери

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В проектах «Дочки-матери» и «Джованни» прослеживается такая закономерность: мужчины — слабые, а женщины, наоборот, — сильные и волевые. Почему так?

А в жизни разве не так? На самом деле оба эти проекта делаются для телеканала СТБ. Известно, что у телеканала СТБ женская аудитория. Ну, и важный момент: у нас мужчин нельзя назвать слабыми. Им, скорее, изначально свойственна нерешительность, невозможность принимать решения. Но к концу сериалов они меняются. А это, наверное, мечта женщин, чтобы рядом был мужчина, который может измениться. Стать тем, кем она его хочет видеть.

сериал дочки матери

О какой социальной проблеме расскажет сериал «Дочки-матери»? Чему мы научимся у героев картины?

На самом деле мы говорим о семейных отношениях. «Дочки-матери» — история о том, с чем многие из нас сталкиваются в жизни. Экстраординарную тему мы не поднимали. Просто хотели сделать хорошую и добрую картину.

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Смотрите сериал «Дочки-матери» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ!

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