Известный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) и участница 8 сезона шоу «Х-фактор» Саша Корягина выпустили самый романтичный хит этого лета. Читайте интервью с артистами о создании песни и клипа, а также слушайте композицию прямо сейчас!

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Слушайте новую песню Дмитрия Шурова (Pianoбой) и Shy «Цілуй мене» прямо сейчас:

Shy – сценический псевдоним Саши Карягиной, переселенки из Донецка и талантливого сонграйтера и певицы. Она принимала участие в 8 сезоне вокального шоу «Х-фактор», где Дмитрий Шуров был судьей, и покинула шоу до прямих эфиров. Но это не остановило девушку: она продолжала писать песни и даже выпустила дебютный мини-альбом «Loading». Демо одной из новых песен отправила Шурову просто на почту. Он ответил. Так в итоге появилась дуэтная песня «Цілуй мене».

Дмитрий Шуров:

«Сейчас тренд делать дуэты между уже раскрученными артистами, но когда я слышу хорошую песню, мне неважно, насколько знаменит ее автор. К тому же, хочется давать небольшой толчок молодым музыкантам, пробивающимся без продюсеров, потому что недавно я сам был таким. В 2012 году мало кому известный Pianoбой выпустил трек «Этажи» в фичеринге с группой «Бумбокс», что помогло выйти на более широкую аудиторию. Так что сегодня моя очередь.

Скетч песни, что отправила Саша, зацепил меня своей идеей, которая хорошо резонирует с ключевым месседжем Pianoбой: наслаждайся моментом, кайфуй от хрупкой жизни здесь и сейчас. Возможно, поэтому я быстро написал второй куплет – прямо во время прослушивания за рулем авто. «Нащо ти куриш, цілуй мене» я понимаю как «у тебя есть все, что нужно для счастья, просыпайся и бери его». Жизнь пролетает, утопая в ежедневных несущественных мелочах, а эта песня — хороший повод приостановиться и вспомнить о главном.

На кастингах Саша душевно спела песню Vivenne Mort. Она стала ярким открытием для меня, как и Даня Богданенко (группа Indytronics), Jazzforacat, Элина Мбани и, конечно, мой подопечный, Миша Панчишин aka PTASHKIN, с которым нам удалось победить в сезоне. Я уверен, что у Shy есть будущее в музыке как в Украине, так и за ее пределами. Не исключаю, что она — новая украинская DIDO. Надеюсь, когда-нибудь она возьмет меня на разогрев в своем всемирном туре».

Shy:

«Когда песня была полностью написана, у меня сложилось ощущение, что она должна исполняться в дуэте. Я услышала в ней голос Pianoбой, и эта мысль не давала мне покоя. Потом я долго сомневалась, оповестить ли Диму о том, что он поет у меня в голове. Отправляла демо без чрезмерных ожиданий, но смутная надежда на то, что ему понравится, была. Для меня эта песня, конечно, не про курение, а про то, что за атрибутами будничности мы забываем и откладываем по-настоящему важные вещи. Можно заменить слово «куриш» на любое другое, суть останется неизменной – не трать время! Когда Дима присоединился к созданию песни, она приобрела еще один смысл. У нас вышел такой диалог между женщиной и мужчиной о вечном».

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Режиссер Юра Движон:

«Моя идея клипа заключалась в том, что своего человека ты заметишь среди сотен вокруг. Это такое внутреннее понимание того, что личность, к которой у вас возникают чувства, кажется вам на 100% знакомой, родной и не похожей ни на кого в большой толпе. Такое ощущение я хотел проиллюстрировать в новой работе для Pianoбой и Shy с помощью костюмов и грима на лицах, которые у Саши и Димы кардинально отличаются от всех других героев видео. Впервые увидев своего родного человека среди других ребят, Shy точно понимает, кому она споет «Цілуй мене».

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