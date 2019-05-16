В День славянской письменности и культуры 2019 stb.ua решил собрать самые интересные факты о святых Кирилле и Мефодии. Что нам дали эти святые? Почему славянскую письменность и культуру приурочивают ко дню памяти этих людей? Читайте в материале.

Итак, 24 мая в православной среде отмечается День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, он же День славянской письменности и культуры. Почему – вроде бы известно многим, мол братья придумали тот алфавит, которым мы пользуемся сейчас в русском и украинском языке. Кое-кто может даже назвать иконографию святых – почтенные мудрые старцы со свитком, на которых видно знакомые очертания букв. Ведь только в Киеве памятников просветителям два: на Михайловской площади и на территории Киево-Печерской Лавры. Также в Украине святые Кирилл и Мефодий увековечены в бронзе в Мукачево и Одессе. На временно оккупированных территориях – в Донецке и Севастополе.

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Традиционное изображение обеих фигур с книгами или свитками довольно спорное, так как существует мнение, что научной работой занимался только младший брат – Кирилл, а Мефодий заведовал организационными вопросами и проповеднической деятельностью. К слову, Кирилл при жизни не был известен под этим именем. Он получил его, приняв схиму незадолго до смерти в 869. А создание азбуки принято датировать 863 годом. Звали ученого Константином по прозвищу Философ, что явно указывало на род его занятий. Согласно житию, он знал несколько языков и работал над переводами.

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Традиция называть современный алфавит части славянских языков кириллицей – занятное недоразумение. Согласно множеству исследований, Кирилл, он же Константин, разработал глаголицу – тоже славянский алфавит, который прижился только у части хорватов, и то до Второй мировой войны.

Причина очевидна: языком науки и православных богослужений был греческий. Кириллица на 70% повторяет начертания греческих литер. Глаголица же не похожа ни на одну европейскую письменность и потому не закрепилась. Разработку начертания кириллических символов ныне приписывают ученику Кирилла Клименту Охридскому, однако он использовал систему фонем (звуков) славянских языков, выделенную предшественником.

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Так что называть 24 мая, День Кирилла и Мефодия, Днем славянской письменности и культуры вполне справедливо, но стоит немного глубже изучить исторический фон. Действительно, братья занимались составлением азбуки для просвещения славянских народов – от болгар до русичей – посредством переводов Библии на родные им языки. А христианство и Святое письмо в частности – неотъемлемая часть культурного кода современных славян.

Как бы то ни было, День памяти Кирилла и Мефодия 24 мая – отличный повод поздравить ученых-филологов и учителей словесности с очередным профессиональным праздником.

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