Даша Легейда: Я очень часто влюблялась в плохих парней

Талантливая актриса Даша Легейда снова появилась на телеканале СТБ. Зрители уже видели очаровательную актрису в костюмированной мелодраме «Крепостная». Но в семейном сериале «Дочки-матери» она сыграла главную роль. Девушка активно покоряет современный киноолимп. О будущих планах, любви и творчестве Даша Легейда откровенно рассказала STB.UA.

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Даша, вы играете подростка. Вспомните школьные годы. Какой вы были во время учебы?

В этом плане я очень похожа со своей героиней в сериале «Дочки-матери». В школьные годы я была отличницей, хорошо училась и слушалась учителей. Я пела, танцевала, ходила на олимпиады и даже ездила на соревнования по легкой атлетике. Я оставалась умницей, но это не мешало мне быть маленьким бесенком. Пай-девочка — это не про меня.

Ваша героиня Кристина очень зависима от родителей. Вас же родители поддержали в творческих начинаниях. А какой матерью хотите стать вы?

Очень часто задумываюсь о том, как стать хорошей матерью. Вопрос воспитания детей очень сложный. Конечно, мечтаю, чтобы мой ребенок чувствовал поддержку и заботу родителей. Я не хочу вставлять палки в колеса, навязывать свое мнение. Нельзя указывать детям, кем они должны стать в этой жизни. Естественно, не хочу быть ни жесткой, ни сильно доброй. Гармония — это главное в семье.

Я буду стараться всячески оберегать ребенка от ошибок, которые он может совершить. Но у каждого свой жизненный путь. Мы не должны проживать жизнь своих детей. Важно делать все возможное, чтобы они самостоятельно сделали выбор. Хорошая мама должна быть всегда рядом. И как только ребенок «упал» — протянуть руку помощи.

Что в характере Кристины вам не нравится больше всего?

Мне не нравится в Кристине наивность. Но потом зритель увидит, как эта девушка преодолевает трудности и меняется.

А чем импонирует ваша героиня?

Мне очень импонирует ее умение учиться. Также способность исправлять ошибки, отвечать за свои поступки. Кристина мне близка тем, как сильно она любит своих родителей. Семья и близкий человек для нее очень много значат.

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По сюжету Кристина влюбилась в плохого парня. А какие вам нравятся мужчины?

Раньше я очень часто влюблялась в плохих парней, таких как Никита Кукса. Поэтому я понимаю Кристину и ее выбор. Прежде всего мой мужчина должен быть хорошим человеком. А вот парни, с которыми мне явно не по пути, — это те, которые не любят животных, разделяют людей по расовым принадлежностям и не способны творить добро.

Любимый мужчина должен уважать взгляды своей избранницы. Если я его женщина, он должен уважать и меня. Нигде и никогда не унижать мое достоинство в лице своего выбора.

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Вы очень активно снимаетесь в кино и сериалах. А о какой роли мечтаете?

Сыграть главную героиню в нескольких исторических сериалах — моя мечта. Так хочется прожить разные эпохи. Также моей большой мечтой является военное кино. Прям очень хочу сыграть в военном фильме!

Хочу получить роль человека, который оставил след в истории. Также было бы интересно сыграть в украинском историческом кино. И не раз!

Смотрите сериал «Дочки-матери» с понедельника по четверг в 20:00 с Дашей Легейдой в главной роли!

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