«Я соромлюсь свого тіла» 7 сезон: объявлена дата старта кастингов в 2019 году
15.05.2019
Телеканал СТБ объявляет кастинг на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект начинает свою миссию по возвращению людям здоровья.
Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать участником 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла». Регистрируйся на кастинг по телефону горячей линии 050 383 23 30.
Даты кастингов «Я соромлюсь свого тіла» в городах Украины
Черновцы
18.05 — 19.05
ул. Героев Майдана, 184
С 10:00 до 18:00
Запорожье
18.05 — 19.05
ул. Адмирала Нахимова, 6
С 10:00 до 18:00
Львов
8.05 — 19.05
ул. Стороженко, 21
С 10:00 до 18:00
Винница
25.05 — 26.05
ул. Киевская, 50 \ 1
С 10:00 до 18:00
Киев
20.04, 25.05, 26.05,
ул. И. Шевцова, 1
С 10:00 до 18:00
Приходите на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Мы ждем вас!
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