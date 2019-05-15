Телеканал СТБ объявляет кастинг на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект начинает свою миссию по возвращению людям здоровья.

Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать участником 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла». Регистрируйся на кастинг по телефону горячей линии 050 383 23 30.

Даты кастингов «Я соромлюсь свого тіла» в городах Украины

Черновцы

18.05 — 19.05

ул. Героев Майдана, 184

С 10:00 до 18:00

Запорожье

18.05 — 19.05

ул. Адмирала Нахимова, 6

С 10:00 до 18:00

Львов

8.05 — 19.05

ул. Стороженко, 21

С 10:00 до 18:00

Винница

25.05 — 26.05

ул. Киевская, 50 \ 1

С 10:00 до 18:00

Киев

20.04, 25.05, 26.05,

ул. И. Шевцова, 1

С 10:00 до 18:00

Приходите на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Мы ждем вас!

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