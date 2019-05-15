Слава Красовская открыла тайны своей героини в сериале «Дочки-матери»

Звезда «Крепостной» Слава Красовская сыграла одну из главных ролей в семейном сериале «Дочки-матери». Ранее мы узнали об атмосфере, царившей на съемочной площадке новой картины. Теперь Слава готова рассказать об особенностях своей героини. Читайте эксклюзивное интервью Славы Красовской в ​​материале.

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Что вы расскажете о своем персонаже? Чем ваша героиня Марина понравилась зрителям?

Для меня Марина — это девушка, которая в свои 30 до сих пор мечтает быть принцессой. И поэтому ищет своего принца. Мне очень нравится ее целеустремленность и женская мудрость. Она всегда старается обдумывать поступки, а не просто поддаваться эмоциям. Но вместе с тем Марина очень самокритичная, может долго ругать себя за какой-то поступок. В любом случае она очень искренняя и, надеюсь, именно этим задела зрителей.

Марина из «Дочки-матери» и Галя из «Крепостной» — кардинально разные люди. Как вы можете так круто перевоплощаться в разных персонажей?

Мне очень везет — все мои последние роли очень разные. Я думаю, самое главное — это находить основную движущую силу персонажа, его главную цель и самый большой страх. Тогда герой сам подсказывает актеру, как следует себя вести.

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Не знаю, мне очень трудно оценивать себя объективно. Знаю, что кто-то считает меня смешной, кто-то — дерзкой. Кто-то говорит, что я очень отзывчивая и заботливая, другие — что грубая и самоуверенная. Делаю вывод, что то, как я себя веду, напрямую зависит от того, с кем в данный момент общаюсь.

Есть ли у вас сходство с персонажем? И наоборот: чем вы отличаетесь?

Марина кажется мне очень нетипичным для меня персонажем, ведь чаще всего мне предлагают роли женщин с сильным характером. Мне кажется, моя героиня часто чувствует себя ребенком в большом и враждебном мире взрослых. Конечно, у меня также бывают в жизни моменты, когда не хочется ничего решать, а хочется «на ручки» (смеется. — Прим. ред.).

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В чем особенность сериала «Дочки-матери»?

Зритель сам сделает выводы. Но сомневаюсь, что количество любви, которая есть в этом проекте, может оставить кого-то равнодушным. И это проявляется не только в сюжете. Это и любовь к жизни наших героев, и любовь, с которой создавалась эта невероятно добрая история.

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