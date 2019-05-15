Канны 2019: фотоподборка с открытия Каннского кинофестиваля
Грандиозное открытие 72-го Каннского кинофестиваля — одно из главных событий года. Мировые и европейские звезды кино приехали на открытие, блистая на красной дорожке. Смотрите подборку фото с красной дорожки фестиваля прямо сейчас!
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Вчера, 14 мая, во французском городе Канны во Дворце фестивалей прошло главное кинособытие года — 72-й международный Каннский кинофестиваль. На церемонию открытия прибыли актеры, режиссеры и сценаристы из 40 стран. В этом году конкурс возглавил знаменитый мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяритту. Роскошные наряды и невероятные украшения знаменитостей не оставят вас равнодушными.
Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур
Селена Гомес
Эль Фаннинг
Джулианна Мур
Тильда Суинтон
Ева Лонгория
Билл Мюррей
Алехандро Гонсалес Иньяритту и Эль Фаннинг
Алессандра Амбросио
Роми Стрейд
Эмбер Хёрд
Арая Харгейт
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Источник фото: VanityFair.com, EW Staff, people.com