Канны 2019: фотоподборка с открытия Каннского кинофестиваля

Грандиозное открытие 72-го Каннского кинофестиваля — одно из главных событий года. Мировые и европейские звезды кино приехали на открытие, блистая на красной дорожке. Смотрите подборку фото с красной дорожки фестиваля прямо сейчас!

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Вчера, 14 мая, во французском городе Канны во Дворце фестивалей прошло главное кинособытие года — 72-й международный Каннский кинофестиваль. На церемонию открытия прибыли актеры, режиссеры и сценаристы из 40 стран. В этом году конкурс возглавил знаменитый мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяритту. Роскошные наряды и невероятные украшения знаменитостей не оставят вас равнодушными.

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур

Селена Гомес

Эль Фаннинг

Джулианна Мур

Тильда Суинтон

Ева Лонгория

Билл Мюррей

Алехандро Гонсалес Иньяритту и Эль Фаннинг

Алессандра Амбросио

Роми Стрейд

Эмбер Хёрд

Арая Харгейт

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Источник фото: VanityFair.com, EW Staff, people.com

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