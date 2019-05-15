Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Канны 2019: фотоподборка с открытия Каннского кинофестиваля

15.05.2019

Грандиозное открытие 72-го Каннского кинофестиваля — одно из главных событий года. Мировые и европейские звезды кино приехали на открытие, блистая на красной дорожке. Смотрите подборку фото с красной дорожки фестиваля прямо сейчас! 

Больше по теме: Канны 2019: украинские фильмы будут представлены на Каннском кинофестивале

Вчера, 14 мая, во французском городе Канны во Дворце фестивалей прошло главное кинособытие года  72-й международный Каннский кинофестиваль. На церемонию открытия прибыли актеры, режиссеры и сценаристы из 40 стран. В этом году конкурс возглавил знаменитый мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньяритту. Роскошные наряды и невероятные украшения знаменитостей не оставят вас равнодушными.

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур

канны 2019

Хавьер Бардем и Шарлотта Генсбур канны 2019

Селена Гомес

канны 2019

канны 2019 селена гомес

Эль Фаннинг

канны 2019 эль фаннинг

Джулианна Мур

Джулианна Мур канны 2019

Тильда Суинтон

тильда суинтон канны 2019

Ева Лонгория

Ева Лонгория канны 2019

Ева Лонгория канны 2019

Билл Мюррей

Билл Мюррей канны 2019

Алехандро Гонсалес Иньяритту и Эль Фаннинг

Алехандро Гонсалес Иньяритту и Эль Фаннинг

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио канны 2019

Роми Стрейд

Роми Стрейд канны 2019

Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд канны 2019

Арая Харгейт

Арая Харгейт канны 2019

Больше по теме: Канны 2019: кто будет выбирать победителя на Каннском кинофестивале

Источник фото: VanityFair.com, EW Staff, people.com

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить