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Голосование: кто пройдет в финал Евровидения-2019?

15.05.2019

Уже завтра состоится второй полуфинал известного песенного конкурса Европы —  Евровидение-2019 в Тель-Авиве. Кто из 18 участников второго полуфинала должен пройти в финал конкурса? Кто из всех конкурсантов достоин победы? Делитесь своим мнением и голосуйте!

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