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Где погулять в Киеве: обзор лучших парков для отдыха от Михаила Присяжнюка

15.05.2019

Если устроить семейный отдых на островах не получается, советуем подумать, где погулять в Киеве. Ведущий проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк рассказал, какие места ему нравится посещать с детьми. По рекомендациям известного юриста мы создали подборку лучших парков столицы для семейного досуга. Скорее берите плед, корзину с вкусностями – и отправляйтесь в парк!

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«У нас нет обязательных мест для посещения, активностей. Детки всегда хотят чего-то разного, нового, интересного, – рассказывает Михаил. – И если есть такая возможность, время, силы, то почему бы и нет?

Самое любимое место, куда нам нравится приходить с детьми – это наш двор. Здесь нас никто не видит, не мешает. Маша и Ваня радуются, наслаждаются нашим веселым времяпровождением. Конечно, им нравится ходить и на другие игровые площадки, ведь площадка – это в первую очередь общение с детьми.

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Что касается мест… Мы очень любим посещать различные детские комнаты, зоопарки, батутные центры. У нас батут даже дома имеется! Обожаем ходить в боулинг. Маше, например, очень нравится, как по дорожке катятся шары. Безусловно, она не может их поднять, но очень внимательно следит за процессом (смеется. – Прим. ред.). А Ваня полюбил боулинг лет с 5 или 6. Он даже просит устраивать день рождения в боулинге!

Ну и, конечно же, парки. Это замечательные места для активного досуга на свежем воздухе!»

Читайте, какие парки советует Михаил Присяжнюк для семейного досуга!

Парк ВДНГ

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Национальный Экспоцентр Украины может заслужить звание главного культурно-развлекательного центра столицы, ведь многие масштабные события Киева происходят именно там. К примеру, Atlas Weekend.

ВДНГ  это отличный вариант бюджетного отдыха всей семьей на свежем воздухе. На его территории находится огромное количество зон досуга: барбекю, парки, бассейн, зоны для занятия спортом, сцены для выступлений музыкантов, контактный зоопарк, сферический кинотеатр.

Дети точно оценят качельный парк: он рассчитан как на самых маленьких, так и на взрослых посетителей. Также можно брать велики, ролики, гироскутеры напрокат и кататься по парку.

Парк Дружбы народов

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Между Оболонью и Троещиной на Трухановом острове находится парк Дружбы народов. Его открыли в 1972 году. Территория парка делится на зоны: круглый сад с 15 секторами различных растений, детская зона с игровыми площадками, пляжи и места для занятий спортом.

Для любителей активного отдыха есть спортивно-развлекательный комплекс X-Park. В вашем распоряжении велосипеды, вейкборды и даже квадроциклы. Там же есть место для игры в футбол и пейнтбол.

После различных активностей можно устроить с друзьями пикник. Для этого на территории есть все необходимое: бревна для сидения, места для костров, парковые скамейки.

Голосеевский парк имени М. Рыльского

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Этот огромный парк, площадью 140,9 га, находится в северной части Голосеевского леса. В 1964 году ему присвоили имя украинского поэта Максима Рыльского, который когда-то жил рядом.

В парке четыре озера, что позволяет устроить прогулку на катамаране или лодке. Для детей есть детский городок аттракционов. Перекусить можно в кафе на воде. Ну и куда без точек с кофе здорово прогуляться по парку со стаканчиком чего-то вкусного и бодрящего!

Парк Отрадный

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Парк находится в Соломенском районе. Он был создан одновременно с массивом Отрадный в начале 60-х годов. В центре находится пруд, который внешне напоминает «интеграл», поэтому иногда его так и называют.

В 1992 году в северной части парка создали этнографический комплекс «Мамаева слобода». Любителям истории будет интересно посмотреть на деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и реконструированное казацкое поселение XVIIXVIII веков.

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Парк Партизанской славы

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Парк был создан на базе соснового леса в Дарницком районе между улицами Тростянецкой и Славгородской.

На территории есть спортивная площадка, большая сосновая аллея, летний кинотеатр, канатные дороги, прогулочное кольцо и три лесных озера. Можно арендовать беседку с мангалом и провести уютный вечер в компании друзей.

Мариинский парк

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Уголок природы в центре Киева – это Мариинский парк. Он расположен напротив здания Верховной Рады и Мариинского дворца. После осмотра достопримечательностей Киева лучше отправиться в парк, чтобы отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться прекрасными видами.

Парк существует с 1874 года. В советские времена его называли Советским, позже Парком жертв революции. В 1993 году ему вернули историческое название – Мариинский.

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