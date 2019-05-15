Евровидение 2019: все песни участников второго полуфинала
Уже завтра наступит долгожданный день второго полуфинала Евровидения-2019. 16 мая, в 22:00, мы встретимся с конкурсантами из 18 стран, которые подготовили лучшие композиции для международного конкурса. Все песни участников второго полуфинала Евровидения можно оценить прямо сейчас.
Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019
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Армения: Srbuk – «Walking Out»
Ирландия: Сара Мактернан – «22»
Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
Латвия: Carousel – «That Night»
Румыния: Эстер Пеони – «On a Sunday»
Дания: Leonora – «Love Is Forever»
Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
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Австрия: Pænda – «Limits»
Хорватия: Roko – «The Dream»
Мальта: Michela – «Chameleon»
Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»
Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»