Евровидение 2019: все песни участников второго полуфинала

Уже завтра наступит долгожданный день второго полуфинала Евровидения-2019. 16 мая, в 22:00, мы встретимся с конкурсантами из 18 стран, которые подготовили лучшие композиции для международного конкурса. Все песни участников второго полуфинала Евровидения можно оценить прямо сейчас.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019

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Армения: Srbuk – «Walking Out»



Ирландия: Сара Мактернан – «22»



Молдова: Анна Одобеску – «Stay»



Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»



Латвия: Carousel – «That Night»



Румыния: Эстер Пеони – «On a Sunday»



Дания: Leonora – «Love Is Forever»



Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»



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Австрия: Pænda – «Limits»



Хорватия: Roko – «The Dream»



Мальта: Michela – «Chameleon»



Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»



Россия: Сергей Лазарев – «Scream»



Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»



Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»



Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»



Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»



Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»



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