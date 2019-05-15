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Евровидение 2019: все песни участников второго полуфинала

15.05.2019

Уже завтра наступит долгожданный день второго полуфинала Евровидения-2019. 16 мая, в 22:00, мы встретимся с конкурсантами из 18 стран, которые подготовили лучшие композиции для международного конкурса. Все песни участников второго полуфинала Евровидения можно оценить прямо сейчас.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Больше по теме: Евровидение-2019: выступления участников в первом полуфинале конкурса

Армения: Srbuk – «Walking Out»

Ирландия: Сара Мактернан – «22»


Молдова: Анна Одобеску – «Stay»

Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»

Латвия: Carousel – «That Night»

Румыния: Эстер Пеони – «On a Sunday»

Дания: Leonora – «Love Is Forever»

Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»

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Австрия: Pænda – «Limits»

Хорватия: Roko – «The Dream»


Мальта: Michela  – «Chameleon»

Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»

Россия: Сергей Лазарев – «Scream»

Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»

Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»

Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»

Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»

Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»

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