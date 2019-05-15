После того, как первый полуфинал Евровидения-2019 подошел к концу, во время пресс-конференции было определено, кто из уже известных финалистов выступит в первой половине финала, а кто во второй. После жеребьевки конкурсанты пообщались с представителями СМИ относительно своих будущих выступлений. Подробнее о том, когда зрители увидят выступления первых финалистов Евровидения, – в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019

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14 мая прошел первый полуфинал Евровидения-2019 и мы узнали десятку, которая прошла в финал. Напоминаем, что речь идет о представителях Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении. После прямого эфира прошла пресс-конференция, в ходе которой было определено, кто в какой части финала будет выступать.

В первой части финала мы услышим конкурсантов из таких стран:

Во второй части финала выступят:

Напоминаем, что второй полуфинал состоится 16 мая, а 18 мая – гранд-финал.

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