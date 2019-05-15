На данный момент среди гарантированных финалистов Евровидения-2019 можно назвать конкурсантов из тех стран, что состоят в «Большой пятерке». Кроме этого, гарантированно в финал попадает конкурсант из Израиля – Kobi Marimi. Также 14 мая, после первого полуфинала Евровидения, стали известны 10 конкурсантов, которые прошли в финал. Подробнее – в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

Изначально, в 2001 году, появилось понятие «Большая четверка». Именно в то время ее образовали Испания, Германия, Великобритания, Франция. Как всем известно, эти страны являются главными спонсорами международного конкурса Евровидение. К тому же «четверка» – представители ЕВС (Европейского вещательного союза).

Через десять лет фантастическая «четверка» стала «Большой пятеркой». К четырем странам присоединилась страна, которая ранее бойкотировала конкурс, – Италия. Есть предположение, что 12-летний протест возник по причине разногласий с местной телерадиокомпанией RAI.

Преимущество «Большой пятерки» – гарантированное попадание конкурсанта в гранд-финал. Позитивный бонус имеет и страна – хозяйка Евровидения. Известно, что участники, которые входят в этот список, проходят в финал, даже если не принимают участие в полуфиналах.

Три года назад представители шести стран все-таки стали выступать в полуфиналах, только не в качестве конкурсантов, а как гости первых этапов. Настоящая борьба для представителей «Большой пятерки» и участника от страны-хозяйки начинается в самом финале.

Большая пятерка (участники Евровидения-2019)

Франция: Bilal Hassani – «Roi»

Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»

Италия: Mahmood – «Soldi»

Германия: S!sters – «Sister»

Испания: Miki – «La Venda»

Участник от страны – хозяйки Евровидения-2019

Израиль: Kobi Marimi – «Home»

Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 14.05.2019:

Греция: Катерина Дуска – «Better Love»



Беларусь: Зена – «Like It»



Сербия: Невена Божович – «Круна»



Кипр: Тамта – «Replay»



Эстония: Виктор Крон – «Storm»



Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»



Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»



Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»



Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»



Напоминаем, что второй полуфинал состоится 16 мая, 18 мая – гранд-финал.

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