Евровидение-2019: участники финала международного конкурса (Обновляется)
На данный момент среди гарантированных финалистов Евровидения-2019 можно назвать конкурсантов из тех стран, что состоят в «Большой пятерке». Кроме этого, гарантированно в финал попадает конкурсант из Израиля – Kobi Marimi. Также 14 мая, после первого полуфинала Евровидения, стали известны 10 конкурсантов, которые прошли в финал. Подробнее – в материале.
Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019
Изначально, в 2001 году, появилось понятие «Большая четверка». Именно в то время ее образовали Испания, Германия, Великобритания, Франция. Как всем известно, эти страны являются главными спонсорами международного конкурса Евровидение. К тому же «четверка» – представители ЕВС (Европейского вещательного союза).
Через десять лет фантастическая «четверка» стала «Большой пятеркой». К четырем странам присоединилась страна, которая ранее бойкотировала конкурс, – Италия. Есть предположение, что 12-летний протест возник по причине разногласий с местной телерадиокомпанией RAI.
Преимущество «Большой пятерки» – гарантированное попадание конкурсанта в гранд-финал. Позитивный бонус имеет и страна – хозяйка Евровидения. Известно, что участники, которые входят в этот список, проходят в финал, даже если не принимают участие в полуфиналах.
Три года назад представители шести стран все-таки стали выступать в полуфиналах, только не в качестве конкурсантов, а как гости первых этапов. Настоящая борьба для представителей «Большой пятерки» и участника от страны-хозяйки начинается в самом финале.
Большая пятерка (участники Евровидения-2019)
Франция: Bilal Hassani – «Roi»
Великобритания: Michael Rice – «Bigger Than Us»
Италия: Mahmood – «Soldi»
Германия: S!sters – «Sister»
Испания: Miki – «La Venda»
Участник от страны – хозяйки Евровидения-2019
Израиль: Kobi Marimi – «Home»
Участники Евровидения-2019, которые прошли в финал 14.05.2019:
Греция: Катерина Дуска – «Better Love»
Беларусь: Зена – «Like It»
Сербия: Невена Божович – «Круна»
Кипр: Тамта – «Replay»
Эстония: Виктор Крон – «Storm»
Чехия: Lake Malawi – «Friend of a Friend»
Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»
Исландия: Hatari – «Hatrið mun sigra»
Сан-Марино: Серхат – «Say Na Na Na»
Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»
Напоминаем, что второй полуфинал состоится 16 мая, 18 мая – гранд-финал.