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Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представителя Швеции

15.05.2019

Представитель из Швеции уже по предсказаниям букмекеров находится на лидирующих позициях. Хотя в наличии у Джона Лундвика много кавер-версий, но замечательный голос артиста преобразовывает песни на его манер,  добавляя особенную «личную» изюминку. Вашему вниманию предоставлен топ-5 композиций в исполнении представителя Швеции на Евровидении-2019.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение 2019 швеция

Фото взято из источника: expressen.se

John Lundvik  – «When We Were Young» (Adele Cover)

Больше по теме: Евровидение-2019: музыканты из Швеции призвали бойкотировать песенный конкурс

John Lundvik – «Pillowtalk» (Zayn Cover)

John Lundvik – «Man in the mirror»

John Lundvik – «Friday Saturday Sunday»

John Lundvik – «Too Late For Love»

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