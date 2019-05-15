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Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представителя Азербайджана

15.05.2019

Чингиз Мустафаев представит Азербайджан на Евровидении-2019. Артист уже не впервые пытается попасть на международный песенный конкурс Евровидение. В 2011 году Чингиз участвовал в отборочных турах, но так и не смог попасть даже в финал. Прослушать топ-5 песен от исполнителя можно прямо сейчас.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16 мая 2019

евровидение 2019 азербайджан

Фото взято из источника: instagram.com/chingizmustafayev

Больше по теме: Евровидение: топ-10 лучших песен в истории международного конкурса

Chingiz Mustafayev – «Truth»

Chingiz Mustafayev & Palmas – «Girls like you»

Chingiz Mustafayev – «Tenha gezen»

Chingiz Mustafayev – «Get»

Chingiz Mustafayev & Palmas – «Sen»

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