Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представительницы Северной Македонии
15.05.2019
В этом году Северную Македонию на Евровидении представит Тамара Тодевска. Напоминаем, звезда будет покорять международный конкурс с композицией «Proud». Кроме данной песни, у исполнительницы есть еще много интересных работ. Прямо сейчас предлагаем прослушать топ-5 песен от невероятно талантливой Тамары Тодевской.
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Tamara Todevska – «Doviduvanje tago»
Tamara Todevska – «Bash na tebe»
Tamara Todevska feat DNK – «Frazi Ljubovni»
Tamara Todevska – «SOVRSEN KRAJ»
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Tamara Todevska – «Proud»
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