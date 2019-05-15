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Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представительницы Северной Македонии

15.05.2019

В этом году Северную Македонию на Евровидении представит Тамара Тодевска. Напоминаем, звезда будет покорять международный конкурс с композицией «Proud». Кроме данной песни, у исполнительницы есть еще много интересных работ. Прямо сейчас предлагаем прослушать  топ-5 песен от невероятно талантливой Тамары Тодевской.

Евровидение 2019: смотреть второй полуфинал 2019 от 16.05.2019 – онлайн-трансляция

евровидение 2019 северная македония

Фото взято из источника: instagram.com/tamaratodevska

Больше по теме: Евровидение-2019: порядок выступлений стран-участниц

Tamara Todevska – «Doviduvanje tago»

Tamara Todevska – «Bash na tebe»

Tamara Todevska feat DNK – «Frazi Ljubovni»

Tamara Todevska – «SOVRSEN KRAJ»

Больше по теме: Евровидение: топ-10 лучших песен в истории международного конкурса

Tamara Todevska – «Proud»

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