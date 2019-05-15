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Евровидение-2019: топ-10 лучших песен представительницы Румынии

15.05.2019

Певица и композитор Эстер Пиони выступит на Евровидении-2019 с песней «On a Sunday». Настоящее имя артистки Александра Крецу. Звезда получила почетное право представлять Румынию, выиграв в отборе «Selecția Națională»-2019. Познакомиться с творчеством певицы можно прямо сейчас, прослушав топ-5 песен Эстер Пиони.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/ester.peony

Ester Peony – «On a Sunday»

Ester Peony – «Dig It»

Ester Peony – «Leaving Tomorrow»

Больше по теме: Евровидение-2019: организаторы поменяли порядок оглашения результатов

Ester Peony – «So Fine»

Ester Peony – «On My Way»

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