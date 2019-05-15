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Евровидение-2019: результаты голосования в первом полуфинале

15.05.2019

Вот и закончился первый полуфинал Евровидения-2019! Кто прошел в финал песенного конкурса из первой половины исполнителей? Каковы результаты голосования от 14.05.2019? Подробнее читайте в материале.

Смотреть онлайн-трансляцию Евровидения 2019: второй полуфинал от 16.05.2019

евровидение 2019

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Сегодня свои композиции представили участники из 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Все, кто смотрел Евровидение-2019, конечно, уже знают результаты голосования. Но есть и те поклонники международного конкурса, которые пропустили это событие. Специально для них мы коротко расскажем, как все происходило.

Евровидение 2019 результаты первого полуфинала

По результатам оценивания судей и зрительского голосования от 14.05.2019 в финал Евровидения-2019 проходят такие страны:

  • Греция;
  • Беларусь;
  • Сербия;
  • Кипр;
  • Эстония;
  • Чехия;
  • Австралия;
  • Исландия;
  • Сан-Марино;
  • Словения.

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Напоминаем, что второй полуфинал состоится 16 мая, а финал Евровидения-2019 – 18 мая. Смотрите выступления лучших артистов в прямом эфире на телеканале СТБ.

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