Евровидение-2019 пройдет в израильском городе Тель-Авив 14, 16 и 18 мая. Мы подготовили список стран – участниц второго полуфинала, который состоится 16 мая 2019 года. Подробности – в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16 мая 2019



Во втором полуфинале выступят 18 участников в таком порядке:

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Напоминаем, на Евровидении-2019 будет четверо харизматичных ведущих: Эрез Таль, Бар Рафаэли, Асси Азар, Люси Айоуб. Вышло первое официальное фото ведущих песенного конкурса. Счастливые, с улыбкой на лице, они так же, как и все поклонники Евровидения, ожидают старта самого масштабного песенного конкурса в Европе.

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