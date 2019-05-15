Вчера, 14 мая, закончился первый полуфинал Евровидения-2019 в Тель-Авиве. Свои композиции представили участники из 17 стран. И только 10 из них попали в финал популярного музыкального конкурса. Как прошел первый полуфинал? Чье выступление было самым эпатажным? Смотрите фотоподборку в нашем материале!

Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала от 16.05.2019

В 2019 году конкурс Евровидение открыла победительница прошлого года Нетта Барзилай с песней «Toy».

На Евровидении-2019 Кипр представила грузинская поп-исполнительница Тамта Годуадзе. Зажигательная девушка прошла в финал конкурса.

Группа D-moll, которая представляла Черногорию, выступила в первой половине первого полуфинала под номером 2.

Финляндию представил дуэт Darude feat. Sebastian Rejman с песней «Look Away».

Польшу в этом году представил вокальный ансамбль Tulia с романтической композицией «Fire of Love». Фольклорный ансамбль выступил с поп-рок-песней, чем очень удивил зрителей шоу.

Представители Словении, дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл», покорили сцену европейского конкурса.

Чехию представили Lake Malawi с песней «Friend оf а Friend». Музыканты выступили под номером 6.

От Венгрии на песенном конкурсе Евровидение-2019 выступал Йоци Папаи с песней «Az én apám». Напомним, певец не первый раз участвует в международном конкурсе, музыкант занял 8-е место на Евровидении-2017.

Самая юная участница, 16-летняя ZENA из Беларуси, динамично выступила на сцене музыкального шоу. С танцевальным хитом «Like іt» девушка попала в финал.

Сербию в этом году на песенном конкурсе представила Невена Божович с песней «Kruna».

На Евровидении-2019 от Бельгии выступил Eliot с песней «Wake up», которую написал Пьер Дюмулен. Именно он создал также композицию для участницы Евровидения-2017 певицы Бланш.

Ото Немсадзе получил право поехать в Тель-Авив на международный конкурс после победы в грузинском отборе. Певец на музыкальном конкурсе представил песню «Keep On Going».

Австралия в этом году для поездки на Евровидение выбрала Кейт Миллер-Хейдке. Певица представила страну с композицией «Zero Gravity».

Исландию представила сатирическая группа арт-эстрадного искусства Hatari. Музыканты поразили своим своеобразным выступлением.

Виктор Крон выступил от Эстонии с песней «Storm».

Композиция Конана Осириса «Telemóveis» вошла в топ португальских трендов – YouТube и Spotify. Но певец не смог пройти в финал с известной песней.

В этом году от Греции на Евровидение поехала греко-канадская певица Катерина Дуска. Песня, с которой звезда покоряла песенный конкурс, называется «Better Love».

Сан-Марино в этом году представил певец, телеведущий и по совместительству успешный продюсер Серхат.

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