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«Дочки-матери»: испортит ли внезапный приезд мамы личную жизнь Натальи?

15.05.2019

Добрый сериал «Дочки-матери» не перестает удивлять. Как только новый возлюбленный главной героини переехал к ней, как вдруг на пороге появились незваные гости. Мама Натальи решила навестить дочь. Чем закончится неожиданная встреча?

Новый возлюбленный Юра переехал к Наталье. Казалось бы, их личная жизнь начала наконец налаживаться. Но вдруг на пороге появились незваные гости — приехала мама героини.

Оказывается, Наталья не рассказала маме последние новости. А та решила просто проведать свою дочь, ведь сильно по ней соскучилась. Героиня сериала «Дочки-матери» боялась, что мама узнает о разводе, ее беременности и о беременности 16-летней Кристины. Наталья будет отчаянно пытаться спасти собственное положение.

Узнает ли мама Натальи о новой жизни своей дочери? К чему приведет эта неожиданная встреча? Смотрите уже сегодня продолжение сериала «Дочки-матери» в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Дочки-матери»: испортит ли внезапный приезд мамы личную жизнь Натальи?

Сериал Дочки-матери - 27, 28, 29, 30, 31, 32 серии на сайте СТБ уже 15.05.2019. О чем сюжет 27, 28, 29, 30, 31, 32 серий сериала Дочки-матери читайте в анонсе

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