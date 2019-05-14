2019 год – это год Желтой Свиньи, который предвещает нам много радостных событий. Но чтобы их заполучить, придется немало постараться. Согласно календарю, это год земной стихии, поэтому он должен быть урожайным и богатым. А что предвещают звезды каждому знаку зодиака в 2019 году в вопросах любви, рассказал Хаял Алекперов.

Любовный гороскоп на 2019 год — Овен

Начало года не сулит Овнам каких-то колебаний в личной жизни. Она будет размеренной и тихой. И для семейных знаков – это прекрасный период, чтобы разрешить разногласие со своей половинкой, спланировать совместный отдых или заняться спорными бытовыми вопросами. Энергетика первой декады года способствует максимально мирному решению всех возможных споров и конфликтов. А вот одиноким сердцам не стоит впадать в уныние. Используйте время небольшого затишья для работы над собой. Так как уже с начала весны звезды сулят вам романтические встречи. Наиболее удачным периодом для важных решений в семейной и личной жизни – конец лета – начало осени. В это время можно смело планировать свадьбы и переезды.

Любовный гороскоп на 2019 год — Телец

Тельцы в 2019 году на многое посмотрят под другим углом и решатся на кардинальные перемены. И прежде всего это коснется их внутреннего «я» и взглядов на жизнь. Но не стоит относиться к этому с опаской. Перемены в вашем мировоззрении и восприятии себя отразятся позитивно как на профессиональной сфере деятельности, так и на личной. Отношения в супружеских парах станут менее конфликтными, так как Тельцы научатся по-другому реагировать на происходящее. Для одиноких же сердец звезды откроют совершенно новые горизонты. А потому вы можете встретить любовь там, где вовсе не ждете, – будьте начеку.

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Любовный гороскоп на 2019 год — Близнецы

В 2019 году звезды подтолкнут Близнецов разобраться в себе и своих приоритетах. Возможно, что на первый план вместо карьеры выйдет личная жизнь. Ближе к весне одиноким представителям знака стоит чаще выходить в свет и соглашаться на спонтанные приглашения – именно там есть большая вероятность встретить любовь всей жизни. Семейным же Близнецам в начале года предстоят некоторые трудности в отношениях с близкими. Скорее всего, чтобы сохранить гармонию в отношениях, вам придется взять на себя больше семейных обязанностей и чаще уступать в спорах.

Любовный гороскоп на 2019 год — Раки

Начало года может принести небольшие огорчения одиноким Ракам. Новые знакомства в этот период с малой степенью вероятности будут удачными и перерастут в большие чувства. Чтобы оградить себя от душевных терзаний, постарайтесь быть сдержаннее и не бегите впереди паровоза. Семейным знакам стоит особенно осторожно подходить к вопросам быта – именно они станут главным камнем преткновения в ваших отношениях с партнером. Зато начало лета станет прекрасным периодом для новых совместных начинаний. Тем же, кто не встретил свою любовь, именно это время подарит кардинальные и позитивные перемены.

Любовный гороскоп на 2019 год — Львы

В 2019 году Львы могут разрываться между профессиональными вопросами и любовными делами. И если в бизнесе и в работе упущенное время можно догнать сверхурочной работой, то в отношениях с любимыми людьми не все так просто. Чтобы Ваша жизнь была гармоничной, постарайтесь грамотно распределять свое время и не оставляйте без внимания любимого человека. Сделать это, в конце концов, не так уж трудно, как кажется на первый взгляд. Достаточно будет теплых семейных посиделок и приятных сюрпризов с вашей стороны.

Любовный гороскоп на 2019 год — Девы

В сфере личных отношений Девам 2019 год обещает новые знакомства и приятные перспективы. У представителей этого знака появится возможность устроить свою судьбу или встретить свою половинку. Главное, быть более открытыми и не упустить свое счастье, засыпавшись горой дел, профессиональных обязанностей и бытовых хлопот. Как бы там ни было, покровительница года Желтая Земляная Свинья помогает тем, кто умеет не только работать, но и отдыхать.

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Любовный гороскоп на 2019 год — Весы

В сфере личных отношений у семейных Весов возможны небольшие разногласия с любимыми людьми. Возможно, на одни и те же вещи у вас и у вашего партнера будут совершенно противоположные взгляды. Но мирная и спокойная энергетика 2019 года не позволит разгораться большим скандалам. Главное – не подливать масла в огонь. Одиноким сердцам удачу в личной жизни сулят начало весны и середина лета. Старайтесь выглядеть на все сто – новое знакомство не за горами.

Любовный гороскоп на 2019 год — Скорпионы

В 2019 году Скорпионам не мешало бы как следует осмотреться по сторонам. Не исключено, что счастье, которое вы так долго и усердно ищете, находится просто перед вами. Нужно внимательнее приглядеться. Скорее всего, одинокие представители этого знака увидят свою судьбу в том человеке, которого подолгу не замечали. Что касается семейных пар, то этот год предоставит прекрасную возможность насладиться семейным теплом, гармонией и совместными планами.

Любовный гороскоп на 2019 год — Стрельцы

В сфере личных отношений 2019 год обещает представителям этого знака нежданные перемены. У многих семейных пар появятся новые приоритеты и ценности. И если, к примеру, раньше Стрельцы усердно трудились и делали вложения в профессиональную сферу, то сейчас на первый план могут выйти бытовые, домашние заботы. Одиноким Стрельцам стоит быть аккуратнее с новыми знакомствами в начале года – есть большая вероятность разочарований. А потому не спешите сразу открывать свое сердце. Тем более, что интрига в отношениях только разжигает страсть.

Любовный гороскоп на 2019 год — Козероги

Одиноким Козерогам в 2019 году можно смело рассчитывать на новые знакомства, которые, кроме прочего, станут еще и перспективными. И даже если на первый взгляд человек, с которым вы начинаете отношения, не вызывает у вас сумасшедших чувств, не торопитесь делать выводы, ваши взгляды могут измениться. Семейным же представителям этого знака предстоят небольшие трудности. Они могут быть связаны с воспитанием детей, где придется проявить темперамент и, возможно, даже строгий нрав.

Любовный гороскоп на 2019 год — Водолеи

В делах любовных звезды сулят одиноким Водолеям позитивные перемены. На их пути может встретиться человек, с которым они свяжут свою судьбу. Главное, не упустить его, гоняясь за призрачными мечтами. В личной жизни семейным представителям этого знака не стоит тянуть одеяло на себя. Позвольте своему партнеру чаще проявлять инициативу – и вы увидите, что ссор и разногласий станет значительно меньше. Да и миролюбивая хозяйка года будет тому способствовать.

Любовный гороскоп на 2019 год — Рыбы

2019 год – прекрасный период, чтобы избавиться от своей стеснительности. Расположение небесных тел будет способствовать успеху, преподнося вам знаковые встречи и открывая перед вами нужные двери. Но для того не стоит бояться риска. Самое время поэкспериментировать со своим имиджем и стилем. Это не только зарядит вдохновением, но и добавит уверенности в себе, которой вам так часто не хватает, чтобы завести разговор с понравившимся незнакомым человеком. Семейным же знакам не стоит чаще брать на себя роль первой скрипки, ведь это только укрепит ваши чувства.

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