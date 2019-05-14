Выпускной – один из самых трогательных и ожидаемых дней в жизни учеников, их родителей, а также учителей. Мы расскажем, когда же дата главного торжества. Когда же выпускной в 2019 году в Украине? Читайте в материале!

Выпускной вечер для каждого человека является важным днем. К выдающегося вечера одиннадцатиклассники готовятся так тщательно недаром, ведь он запомнится надолго.

Когда выпускной в 2019 году

Официальной даты празднования выпускного вечера в Украине нет. Этот вопрос выносится на обсуждение учебным заведением, после чего принимается решение о дате выпускного бала. Однако существуют рекомендуемые сроки. В 2019 году выпускные в Украине приходятся на 24 мая – 22 июня. Учебное заведение имеет право самостоятельно выбирать дату.

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