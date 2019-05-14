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Даниил Мирешкин рассказал о своем персонаже в сериале «Дочки-матери»

14.05.2019

Вчера состоялась премьера трогательного сериала «Дочки-матери». Одну из главных ролей сыграл актер Даниил Мирешкин. Звезда украинского кино перевоплотился в дерзкого и упрямого хулигана Никиту Куксу. Подробнее о своей роли Даниил рассказал редакции сайта STB.UA.

даниил мирешкин

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«Дочки-матери» — добрый сериал для всей семьи, которого уже давно не хватало на украинских телеэкранах. Сюжет ленты разворачивается вокруг супружеской пары, оказавшейся в интересном положении. Их 16-летняя дочь, настоящая умница и отличница, забеременела от главного хулигана школы — Никиты Куксы. Именно роль бунтаря и молодого отца досталась талантливому актеру Даниилу Мирешкину.

Смотрите онлайн сериал Дочки-матери (Украина, 2019)

даниил мирешкин

Персонаж Даниила — дерзкий школьник Никита, в которого влюблены почти все девушки. Но мальчишке понравилась отличница Кристина. И теперь главному герою предстоит стать молодым отцом.

«У нас многое сошлось с Никитой. Мы во многом похожи с этим мальчишкой. Он, как и я, — бунтарь и балагур. И даже за небольшой период до съемок у меня также родилась дочь. Совпадение (смеется. — Прим. ред.)? Как и Никита, я прошел все этапы беременности вместе со своей женой. Наши отношения с ней стали крепче, хоть и было много трудностей. Я точно знаю, как чувствует себя молодой папа», — поделился Даниил.

дочки матери сериал

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В сериале «Дочки-матери» отношения главных героев — не просто школьный роман. Хулиган всерьез задумывается в будущем сделать предложение своей любимой. Актер Даниил Мирешкин признается, что его герой в глубине души хочет заботы и внимания:

«Трудностей не возникало, когда я играл Никиту. Перевоплотиться в такого персонажа мне помог жизненный опыт. Я прекрасно понимаю, что чувствует этот парень. В сериале мой герой сталкивается с разными проблемами, но ему хватает сил преодолеть их. Все его переживания мне знакомы. Я и Никита — это удивительное совпадение».

Смотрите сериал «Дочки-матери» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ!

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