Отдых на природе – прекрасная возможность отвлечься от трудовых будней. Чтобы пикник получился идеальным, нужно составить список необходимых вещей. Что же следует обязательно взять с собой на природу? Советует ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева.

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Решая, что взять на пикник, отталкивайтесь от количества людей, с которыми вы собираетесь провести время. Естественно, угодить каждому невозможно, но если у вас получится максимально разнообразить меню и развлечения, то все останутся довольны.

Собираем корзину для пикника

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Продукты, которые быстро портятся, лучше исключить сразу. Не забывайте, что еда в пластике также долго не хранится. Оптимальный набор:

Питьевая вода. Хлеб, сыр, колбасы. Зелень и овощи. Овощи лучше заранее крупно нарезать. Также не забудьте взять картофель – печеный или сырой, чтобы запечь на месте. Специи, подсолнечное масло. Мясо для шашлыка, гриля или мангала. Оно должно быть замаринованным и свежим. Можно приготовить рыбу. Консервы. Соки и напитки. Сладости. Приверженцам здорового питания предлагаем заменить кондитерские лакомства фруктами.

Для разведения костра вам понадобятся:

дрова или древесный уголь;

спички или зажигалка;

жидкость для разжигания костра.

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Для приготовления пищи:

мангал;

шампуры для шашлыка или решетка для гриля;

ножи;

фольга для запекания;

твердая поверхность для нарезки продуктов;

котелок;

прихватки для горячей посуды;

лопатка или ложка с длинной ручкой.

Также пригодятся:

плотная клеенка или скатерть, столик для пикника;

покрывала, коврики, пледы;

салфетки, полотенца;

пластиковые контейнеры;

одноразовая посуда;

миски для салатов и других продуктов;

пакеты для мусора;

палатка, навес.

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Личные вещи

Стоит взять шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Поблизости водоем или бассейн? Тогда прихватите купальник, полотенце и тапочки. Также снарядите аптечку с лекарствами первой необходимости.

Досуг

Отдых на природе должен быть разнообразным и, конечно, активным. Возьмите с собой все необходимое для веселого пикника:

бадминтон;

мяч;

надувной круг, матрас;

твистер;

карты UNO, шахматы, нарды;

листки и ручки;

музыка, колонки;

камера, фотокамера;

для детей – игрушки.

Приятного отдыха и хорошего настроения!

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