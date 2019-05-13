Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Верка Сердючка на открытии Евровидения-2019

13.05.2019

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019  в Тель-Авиве в качестве приглашенной звезды. 12 мая артистка эффектно появилась вместе со своей сценической мамой на открытии конкурса. В руках у звезды была бутылка шампанского! Подробнее – в материале.

Смотреть Евровидение 2019: онлайн-трансляция первого полуфинала от 14 мая 2019

евровидение открытие 2019

Украинская звезда, как обычно, сделала свой выход в свет интересным. Верка Сердючка вышла вместе с бутылкой шампанского и выпила праздничный напиток вместе с ведущей мероприятия.

Больше по теме: Евровидение-2019: звезды, приглашенные на международный конкурс

 


Посмотреть эту публикацию в Instagram

With @wiwibloggs on #eurovision2019 Orange Carpet

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Песня, которую Сердючка (Андрей Данилко) исполнит на Евровидении-2019, называется «Toy». Это именно та композиция, с которой Нетта Барзилай покорила международный конкурс в прошлом году.

Больше по теме: Евровидение-2019: Верка Сердючка выступит на песенном конкурсе

Напоминаем, что первый полуфинал Евровидения-2019 начнется 14 мая в 22:00.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить