Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве в качестве приглашенной звезды. 12 мая артистка эффектно появилась вместе со своей сценической мамой на открытии конкурса. В руках у звезды была бутылка шампанского! Подробнее – в материале.

Смотреть Евровидение 2019: онлайн-трансляция первого полуфинала от 14 мая 2019

Украинская звезда, как обычно, сделала свой выход в свет интересным. Верка Сердючка вышла вместе с бутылкой шампанского и выпила праздничный напиток вместе с ведущей мероприятия.

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Песня, которую Сердючка (Андрей Данилко) исполнит на Евровидении-2019, называется «Toy». Это именно та композиция, с которой Нетта Барзилай покорила международный конкурс в прошлом году.

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Напоминаем, что первый полуфинал Евровидения-2019 начнется 14 мая в 22:00.

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