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«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели жестокая демоница убивает всех мужчин вокруг?

13.05.2019

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие Ольга Стогнушенко и Магдалена Мочиовски будут заниматься резонансным делом, связанным с нечистой силой, которая уже много лет один за другим забирает всех мужчин села на тот свет. Какая темная сила охотится на бедных людей?

По словам местных жителей, не проходит и 40 дней, как в селе умирает следующий человек. И все умершие – именно мужчины. По ощущениям ясновидящих, сила, которая сводит мужчин в могилу, – демоническая, и убивает она их не просто так.

Над ее телом и душой издевались. Но неужели боль обиженной женщины могла навлечь убийственную силу на всех мужчин вокруг? Кто она? Какая именно демоница убивает всех мужчин в деревне? И возможно ли остановить смерти?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: неужели жестокая демоница убивает всех мужчин вокруг?

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие Ольга Стогнушенко и Магдалена Мочиовски будут заниматься резонансным делом, связанным с нечистой силой, которая уже много лет один за другим забирает всех мужчин села на тот свет. Какая темная сила охотится на бедных людей?

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