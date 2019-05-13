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Роза Аль-Намри на Starlight Talks: 22 года за 5 минут

13.05.2019

Состоялось второе развлекательно-образовательное событие Starlight Talks. Новые спикеры поделились своими историями успеха и промотивировали многих слушателей всецело отдаваться любимому делу. Среди выступающих была известная, успешная и яркая Роза Аль-Намри. Что рассказала ведущая ток-шоу «Как выйти замуж» и главная героиня реалити «7Ярозы» — читайте в материале.

роза аль намри

На втором Starlight Talks Роза Аль-Намри выступила самой первой. Открывая вечер, ведущая решила продемонстрировать фокус. Был ли это жест для привлечения внимания или хорошо продуманная импровизация – неизвестно. Однако задуманное точно удалось. Слушатели окунулись в жизнь успешной телеведущей.

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Главной идеей выступления была история 22-х лет, изложенная в пятиминутном выступлении.

«Привет, я Роза Аль-Намри – украинская телеведущая. Возможно ли исполнить мечту? Я считаю, что да», – начала девушка.

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Чтобы вдохновить каждого присутствующего в зале, Роза рассказала свою историю успеха, которую прожила точно не «по рецепту», ведь утверждает, что такового рецепта не существует.

Смотрите полное выступление Розы Аль-Намри в материале. Как вместить 22 года в пятиминутном выступлении и пройти путь от реалити к настоящему успеху – знает телеведущая и экс-участница романтического реалити «Холостяк».

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