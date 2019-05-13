Когда ретроградный Меркурий 2019 и как лучше провести это время? Ретроградное движение Меркурия в астрологии означает космическое возвращение к прошлому. В это время знакам зодиака стоит быть особо осторожными. Что можно и что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2019, читайте в материале.

Ретроградный Меркурий – что это

Все планеты движутся только вперед по отношению к своим орбитам. Но иногда, из-за разных скоростей движения небесных тел, происходит некий возврат к сектору того или иного зодиака, который они недавно проходили. Такое движение в астрологии называется ретроградным. Проще говоря, это периоды космического возврата к прошлому.

Когда ретроградный Меркурий 2019

В этом году ретроградность планет не так сильно скажется на жизни людей, как в 2018. Но знать дни, когда стоит быть особенно бдительными, нужно каждому. Ретроградный Меркурий в 2019 году выдаст сразу три периода:

с 5 по 28 марта

с 8 июля по 1 августа

с 31 октября по 20 ноября.

Как влияет ретроградный Меркурий

Из-за космического воздействия на психическое и физиологическое состояние, в периоды ретроградности Меркурия в 2019 году стоит быть более внимательными . Астрологи уверены, что ретроградность Меркурия ощущается большинством людей.

Во время обратного движения ретроградного Меркурия в 2019 году возможны перебои в работе коммуникаций. Это связано с тем, что Меркурий в астрологии – планета связи и информации. Ее воздействие касается не только исправной работы гаджетов, но и коммуникации между людьми, способности человека улавливать, правильно воспринимать и интерпретировать любую полученную информацию.

Ретроградный Меркурий в 2019 году вносит беспорядок в сферы жизни человека, за которые он несет ответственность, например:

срыв покупок и продаж;

неудачные переговоры;

путаница в оформлении документов;

отмена давно запланированных поездок и т.д.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ