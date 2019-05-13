В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» старания участников оценивала главная советчица и хозяйка страны Надежда Матвеева. Ведущая уже не первый раз принимает участие в съемках «МастерШеф», но оценивала профессиональных поваров впервые. Надежда Матвеева рассказала о своих эмоциях в роли эксперта на «МастерШеф. Профессионалы». Читайте эксклюзивное интервью в материале.

Надежда, что вам больше всего понравилось в участии на «МастерШеф. Профессионалы»?

Я не впервые на «МастерШеф», и в этот раз мне тоже все очень понравилось. Там царит атмосфера энергии, творческой конкуренции и мастерства. На этой кухне все не просто так и подчинено главному смыслу: не только вкусно готовить, а и максимально себя проявить. Я в восторге от этого!

Какая команда вам понравилась больше всего и почему?

Конечно, обе команды отлично справились со своей задачей и поделились интересными советами. Но в формате лайфхаков лучшей для меня стала команда синих. Ребята уже на второй минуте своего блога рассказывали четвертый лайфхак. Советы были действительно просты, понятны и каждая хозяйка сможет их применить у себя на кухне.

Какие эмоции вы как эксперт испытывали во время съемок?

Во время участия в проекте «МастерШеф. Профессионалы» мне очень понравилось то, что свои знания, умения и навыки я могу применить и понять, насколько они актуальны. Также я смогла научиться чему-то новому, ощутить ту энергию, которая усиливается в процессе конкурса. На этом проекте все проходят конкурсы не просто так, а ради того, чтобы ярче себя проявлять с каждым конкурсом и в конце концов победить. То, что я была не только свидетелем, но и участником всего процесса, меня саму наполнило энергией, радостью. Я получила от этого много удовольствия!

Были ли какие-то трудности во время съемок «МастерШеф. Профессионалы»?

Мне очень хотелось поддержать всех участников, потому что я видела, как они все старались. Трудно было переживать эмоции сожаления, разочарования, какого-то сочувствия, особенно когда нужно было выбирать команду лучших. Но в этом и заключается условие конкурсов и шоу в целом: ведь кто-то становится лидером, а кто-то сходит с дистанции. Для меня это эмоции искреннего сожаления. Я понимаю, как участники стараются и хотят победить, сделать как можно больше интересного и важного для себя.

Что вы испытывали, оценивая лайфхаки, а не рассказывая о них?

Мне нравилось во время оценки лайфхаков то, что большинство из них я уже знала. Нового я увидела мало. Это значит, что опыт ведения и участия во «Все буде добре» и «Все буде смачно» вместе с нашими экспертами – это действительно бесценный опыт, который наполняет и знаниями, и практическими умениями. Поэтому любопытство, интерес и возможность оценить то, как в руках других людей работает определенный лайфхак, были для меня немаловажным удовольствием в ходе процесса.

Какими тремя словами вы можете описать свое участие в качестве эксперта на «МастерШеф. Профессионалы»? Почему?

Мои три слова, которыми я могу описать свои эмоции, — это интерес, эмпатия и удовольствие. В целом, я была очень рада поучаствовать в «МастерШеф. Профессионалы» и желаю победы лучшему кулинару-профессионалу.

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