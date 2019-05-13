С помощью гороскопа на неделю с 13 по 19 мая 2019 года каждый сможет узнать, что звезды ему подготовили. Например, Стрельцам придется встретиться со своими страхами лицом к лицу, а Девам нужно обратить внимание на здоровье. Чтобы неудачи обходили стороной и вас ожидал только успех, читайте гороскоп на неделю с 13 по 19 мая от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю — Овны

Уже с понедельника Овнов ждет насыщенная неделя. Готовьтесь, что вам нужно будет очень быстро воплощать в жизнь все задуманное. Не поленитесь, возьмите ситуацию в свои руки. Вы даже не представляете, какими организаторскими способностями обладаете. Чтобы проявить талант, звезды рекомендуют вам стать более настойчивым и не опускать руки.

Гороскоп на неделю — Тельцы

Согласитесь, прошлая неделя совсем расслабила вас. Но теперь будьте внимательней к работе, прислушайтесь к советам коллег. Импульсивность — то качество характера, которое может разрушить отношения с окружающими. Постарайтесь сдерживать эмоции. Внимательно следите за своими словами и поступками. Выходные проведите с пользой — близкие люди нуждаются в вашей помощи.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Близнецы, не переживайте — ветер перемен в вашей жизни обязательно наступит на этой неделе. Звезды на вашей стороне и готовы помочь преодолеть все трудности. От вас зависит, каким будет результат. Поэтому старайтесь не откладывать важные дела, принимайте решения сразу. Также стоит обратить внимание на финансовое состояние. На выходных не тратьте много денег: расточительство может привести к плохим последствиям.

Гороскоп на неделю — Раки

Раки, эта неделя станет самой яркой в мае. С понедельника у вас есть шанс начать что-то новое. Успех будет вас преследовать, и этим нужно воспользоваться! Неделя станет благоприятной для поиска второй половинки, либо для укрепления отношений со своими близкими. В работе необходимо не торопить события. Так вы станете лучшим из лучших.

Гороскоп на неделю — Львы

Львам станет проще проявлять уверенность в себе и завоевывать авторитет. Звезды будут в гармонии и согласии друг с другом. Важно лишь найти причину для движения вперед. Первые дни лучше посвятить работе, а дальше — развивайтесь. Например, запишитесь на курсы изучения иностранного языка или же купите абонемент в спортзал.

Гороскоп на неделю — Девы

Девам стоит побеспокоиться о здоровье. Также подумайте, как можно изменить жизнь к лучшему. Пора обратить внимание на самочувствие, которое на этой неделе может ухудшиться. Если у вас возникнут проблемы с физическим состоянием — бегите к доктору. На выходных стоит воздержаться от алкоголя. Друзья не обидятся, если вы останетесь дома и шикарно отдохнете от суеты.

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Гороскоп на неделю — Весы

Вам перестало нравиться место работы? На этой неделе появится шанс кардинально изменить свою жизнь! Вам нужны более комфортабельные условия и новые впечатления. Не бойтесь идти на эксперименты — сделайте шаг к любимому делу прямо сегодня. Перестаньте подстраиваться под других, на помощь коллег вам лучше не надеяться. Настало время научиться самостоятельно принимать важные решения в вашей жизни.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Важная встреча, которую вы так ждали, перенесется на другой день. Но это не повод опускать руки и расстраиваться. Посвятите неделю себе, например, отправьтесь в небольшое путешествие. Поездка за город освежит ваши мысли и работать станет гораздо приятнее. Вы постоянно хотите куда-то бежать, но важно придержать коней. Свои выходные постарайтесь провести без лишних напряжений.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе ждите ссор с коллегами. Оказывается, не все в восторге от ваших отношений с начальством. Коллектив придумает новые правила, первое время с которыми будет сложно жить. Но вы должны посмотреть страху в глаза и принять нововведения. В конце недели вы сможете разобраться и наладить отношения со всеми.

Гороскоп на неделю – Козероги

У Козерогов эта неделя пролетит незаметно и легко. Вы будете полны энергии и максимально продуктивны. Побалуйте себя шопингом, купите вещь, о которой давно мечтали. Выходные проведите в веселой компании. Нечего сидеть дома, когда на улице такая хорошая погода!

Гороскоп на неделю – Водолеи

На этой неделе будьте очень внимательны к своему окружению. Звезды предупреждают: на работе о вас кто-то распространяет слухи. Хоть с коллегами и натянутые отношения, не давайте им нового повода для обсуждений. Не рассказывайте о личной жизни тем, кому все равно на вас. Такие люди никогда не порадуются вашему счастью.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Уже с понедельника Рыбам стоит завести хорошее знакомство. И более удачного периода не найти! Присмотритесь к новым людям на работе, возможно, они помогут вам разобраться с проблемами. Конечно, не будьте уж слишком доверчивы и не передавайте выполнение своих обязанностей другим. На выходных вас ждет активный отдых, после которого можно заново приступать к любимой работе.

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