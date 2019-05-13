В гороскопе на 14 мая 2019 года вы найдете ответы на все волнующие вас вопросы. Работа или личная жизнь? Дети или родители? Все, что вы хотели знать, есть в нашем гороскопе на сегодня.

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Овен

Сегодня к вам может прийти крутая бизнес-идея! Она выведет вас на новый финансовый уровень, поэтому не стоит ею пренебрегать. Наоборот, разберитесь, что вы можете сделать для ее воплощения, и вперед.

Телец

В этот день против вас могут совершить преступление. Это будет или кража какой-то вещи из вашей сумки, или угон машины, или мошенничество на крупную сумму. Поэтому максимально проверяйте все финансовые операции и будьте аккуратны.

Близнецы

В этот день вы можете не выспаться, потому что накануне было тяжело уснуть. Постоянные мысли не давали вам спать. Кроме того, вы будете немного рассеянным в этот день. Ничего страшного, если вам захочется закрыться от всего мира, это нормально.

Рак

Для вас сейчас на первом месте должно быть развитие и вы сами. Все должно быть только так, как хотите именно вы, никакие другие варианты не принимаются. Поверьте, вам понравится так жить.

Лев

Вам пора выходить на более высокий уровень в работе. Может, вам вообще попробовать метить на кресло начальника? Как вы на это смотрите? Задумайтесь.

Дева

Вам бы направить вашу деятельность на всеукраинский или даже международный уровень. А что, вы хороший специалист и можете доказать это всему миру. Может, стоит попробовать?

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Весы

Сегодня у вас начнутся приятные перемены в работе. Вам, наверное, дадут новое помещение для работы или новый объект. Впрочем, работы будет как всегда много, но она обещает быть приятной.

Скорпион

Вы сегодня сорвете аплодисменты, если ваша работа связана с выступлениями. Ждите, что вы станете более популярным сегодня и, скорее всего, вас даже узнают на улице!

Стрелец

Сегодня снова у вас очень благоприятный день для покупки любой недвижимости. Звезды так и подталкивают вас к тому, что нужно обзавестись своим жильем. Может, стоит к ним прислушаться?

Козерог

Любая реклама, которую вы проведете в этот день, пройдет успешно. Все-таки мы рады, что вы решились на то, чтобы заявить о себе или своем деле на большую аудиторию. Вы это заслужили.

Водолей

В финансовом плане не вздумайте понижать планку! Вам невозможно найти замену на работе, настолько вы ценны в том, чем вы занимаетесь. Ваш талант нужен работодателю, и какие-то торги с вами вообще неуместны.

Рыбы

Будьте очень аккуратны за рулем сегодня и вообще на дороге, если вы не водитель. Избегайте любых аварийных ситуаций и не переходите дорогу на красный свет. В этот день есть вероятность, что вам могут повредить машину или она сломается.

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