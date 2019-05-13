С 12 мая Евровидение-2019 официально открыто. Все конкурсанты прошли по оранжевой дорожке в честь старта песенного конкурса. Напоминаем, что уже 14 мая состоится первый полуфинал. Подробнее об открытии Евровидения – в материале.

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Международный песенный конкурс официально открыт. Все участники прошли по оранжевой дорожке и теперь каждый готовится к тому, чтобы достойно представить свою страну. Полуфиналы Евровидения-2019 пройдут 14 и 16 мая. Финал конкурса состоится 18 мая.



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К слову, последнее время все обеспокоены тем, что террористы хотят сорвать Евровидение-2019, из-за чего усилены меры безопасности на период проведения конкурса. Тель-Авив будут патрулировать около 20 тысяч полицейских. Известно, что категорически запрещен вход на Евровидение с оружием. Кроме того, в фан-зоне запрещены велосипеды с электроприводом.

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