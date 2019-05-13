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Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представителя Венгрии

13.05.2019

Венгрию на Евровидении представит Йоци Папаи. Напоминаем, что музыкант уже не первый раз участвует в песенном конкурсе. В 2017 году он занял 8-е место с песней «Origo». Прослушать топ-5 лучших композиций и оценить клипы участника Евровидения-2019 можно в нашем материале.

евровидение 2019 венгрия

Фото взято из источника: esctoday.com

PÁPAI JOCI – «LÁTOMÁS»

PÁPAI JOCI – «ÖZÖNVÍZ»

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PÁPAI JOCI – «AZ ÉN APÁM»

PÁPAI JOCI – «TÁVOL»

PAPAI JOCI – «KIRAKÓS»

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