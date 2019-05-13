Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представителя Словении
13.05.2019
Дуэт молодых артистов начал свою творческую деятельность в 2017 году. До этого Зала Краль и Гашпер Шантл занимались музыкой сольно. Оценить, какой же творческий микс образовал данный дуэт, вы можете прямо сейчас. Топ-5 композиций от участников Евровидения-2019 Залы Краль и Гашпера Шантла – в материале.
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»
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Zala Kralj & Gašper Šantl – «Valovi»
Zala Kralj & Gašper Šantl – «S teboi»
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Baloni»
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Novo sonce»
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