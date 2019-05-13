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Евровидение-2019: букмекеры определили главных претендентов на победу

13.05.2019

Букмекеры в преддверии первого полуфинала назвали тройку фаворитов Евровидения-2019. Пока на первом месте остается представитель от Нидерландов – Дункан Лоуренс. Подробнее о фаворитах букмекеров читайте в материале.

евровидение 2019

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – первый полуфинал от 14.05.2019

Обнародован новый прогноз от букмекеров по Евровидению-2019. Бессменным лидером до сих пор является Дункан Лоуренс. Его шансы на победу, по мнению букмекеров, равны 21%. Вслед за ним идет представитель Швеции Джон Лундвик –  с 15% на победу. Третье место, считают букмекеры, достанется конкурсанту от Франции Билалу Ассани.

Сразу же возникает вопрос: куда с лидерских позиций делся представитель России? Известно, что Сергей Лазарев переместился на 4 место с вероятностью на выигрыш лишь 9%.

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Пятерку лидеров замыкает конкурсант от Азербайджана – Чингиз Мустафаев. Букмекеры оценили его шансы стать победителем в 7%. Шансы других стран-участниц на победу вы можете посмотреть ниже:

евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovisionworld.com

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евровидение букмекеры 2019

Фото взято из источника: eurovisionworld.com

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