Букмекеры в преддверии первого полуфинала назвали тройку фаворитов Евровидения-2019. Пока на первом месте остается представитель от Нидерландов – Дункан Лоуренс. Подробнее о фаворитах букмекеров читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – первый полуфинал от 14.05.2019

Обнародован новый прогноз от букмекеров по Евровидению-2019. Бессменным лидером до сих пор является Дункан Лоуренс. Его шансы на победу, по мнению букмекеров, равны 21%. Вслед за ним идет представитель Швеции Джон Лундвик – с 15% на победу. Третье место, считают букмекеры, достанется конкурсанту от Франции Билалу Ассани.

Сразу же возникает вопрос: куда с лидерских позиций делся представитель России? Известно, что Сергей Лазарев переместился на 4 место с вероятностью на выигрыш лишь 9%.

Больше по теме: Евровидение-2019: звезды, приглашенные на международный конкурс

Пятерку лидеров замыкает конкурсант от Азербайджана – Чингиз Мустафаев. Букмекеры оценили его шансы стать победителем в 7%. Шансы других стран-участниц на победу вы можете посмотреть ниже:

Больше по теме: Евровидение-2019: участники конкурса

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ