В сериале «Дочки-матери» страсти накаляются! Постоянное отсутствие Игоря в семье стало главной причиной его развода с Наташей. Женщина тянула все на своих хрупких плечах, но теперь она наконец решила перечеркнуть 17 лет совместной жизни. Что же теперь ждет бывших супругов? Смотрите новые серии «Дочки-матери» в 20:00 на телеканале СТБ.
Игорь расстался с Наташей из-за того, что он всегда ставил работу на первое место. И вот их браку наступил конец, но остался один момент — женщина забеременела.
Несмотря на интересное положение, Наталья начала новую жизнь. Женщина согласилась притвориться женой старого знакомого, чтобы помочь ему разобраться со своей бывшей. И Наташа так сильно вошла в роль, что больше не хотела его отпускать.
Есть ли у старых знакомых шанс на будущее? Возможно, Наталья станет счастливой с новым мужчиной? Узнайте в новых сериях «Дочки-матери» сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!
Video: «Дочки-матери»: будет ли Наташа счастлива с новым мужчиной?Сериал Дочки-матери - 17, 18, 19, 20, 21, 22 серии на сайте СТБ уже 13.05.2019. О чем сюжет 17, 18, 19, 20, 21, 22 серий сериала Дочки-матери читайте в анонсе
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