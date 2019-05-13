Даниил Мирешкин: биография, творчество и личная жизнь актера
В сериале «Дочки-матери» Даниил Мирешкин сыграет одну из главных ролей. Актер перевоплотится в дерзкого школьного хулигана. Уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера доброго сериала для всей семьи. В каких картинах снимался актер? И свободно ли сердце мужчины? Биографию, а также информацию о личной жизни Даниила Мирешкина читайте в материале.
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Полное имя: Даниил Алексеевич Мирешкин
Дата рождения: 12 июня 1991 г.
Деятельность: актер театра и кино
Семейное положение: женат
Место проживания: Киев
Детство и юность. Даниил Мирешкин с детства отличался артистизмом. И сегодня, несмотря на юный возраст, его считают одним из лучших украинских актеров. В 2013 году получил диплом Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Учился в мастерской Михаила Резниковича.
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Начало творческого пути. После окончания вуза Даниил Мирешкин устроился на работу в Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки. Там актер активно участвовал во многих театральных постановках. Оказывается, Даниил в театре играл на фортепиано и даже пел.
Свою первую роль Даниил получил еще в университете, в 2012 году. Парню достался второстепенный персонаж в криминальном сериале. Но молодой талант сразу заметили, и вскоре Мирешкин уже стал востребованным актером.
Личная жизнь. Даниил Мирешкин женат на актрисе Ксении Даниловой. Любимая всегда помогает ему в профессиональной сфере.
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Сериал «Дочки-матери». Даниил Мирешкин появится в новом сериале в образе Никиты Куксы. Его герой — парень, который пользуется авторитетом у сверстников. В гимназии за Никитой упадают практически все девушки, а парни хотят стать его лучшим другом. Хоть он импульсивный и дерзкий, но очень настойчив в своих решениях.
Роли Даниила Мирешкина в кино:
2019 — «Дочки-матери», Никита Кукса
2019 — «Солнечный ноябрь», Коля
2019 — «Тайны», Толик
2018 — «Путешествие к центру души», Кирилл Романов
2018 — «Родственные связи», адвокат Александр
2018 — «Обман», Митя
2017 — «Пес-2», Олег Дронов
2017 — «Клянусь любить тебя вечно», Стас
2016 — «Раненое сердце», Рома
2016 — «Проводница», Дмитрий
2016 — «Певица», Ромка
2016 — «Не зарекайся», Антон
2016 — «На линии жизни», Иван
2015 — «Последний Янычар», Искандер, сын султана
2014 — «Все равно ты будешь мой», Миша
2012 — «Порох и дробь», Шкет