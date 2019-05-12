В 11 выпуске «Один за всіх»-13 расследовали жуткое убийство 17-тилетнего парня

В 11 выпуске команда «Один за всіх»-13 провела расследование ужасающего в своей жестокости убийства 17-тилетнего Паши. Трое несовершеннолетних друзей избивали парня на протяжении двух с половиной часов. Вследствии этого парень скончался от многочисленных увечий. Мать убитого боиться, что малолетних убийц выпустят на волю досрочно. Какие леденящие кровь подробности удалось раскрыть экспертам и ведущему проекта «Один за всіх»-13 Михаилу Присяжнюку?

В студии «Один за всіх»-13 появилась убитая горем мать Паши. Женщина не может смириться с утратой сына и хочет лишь одного — справедливого суда над малолетними убийцами. Эксперты были в ужасе от подробностей хладнокровной расправы над покойным. Еще большим шоком стал возраст задержанных. Двоим 17, а самому младшему, под окнами которого был закопан Павел, всего 15 лет.

Последней, кто видел Пашу в день смерти была его сводная сестра. Женщина рассказала, что в тот день трое подозреваемых пришли к ним в дом и стали требовать позвать покойного, в противном случае они пригрозили расправиться и с ней. Переживая за свою и жизнь маленького ребенка она позвала Пашу и парни его увели в неизвестном направлении.

В ночь убийства Паша звонил и своему брату, чтобы тот помог. Мужчина рассказал, что покойный присматривал за своим больным 80-тилетним отцом и из-за нужды в медикаментах часто влезал в долги. В злосчастную ночь, когда парни избивали его, он просил помощи у брата, но тому надоели постоянные проблемы младшего и отказал. Студию возмутило безразличие самых родных людей, ведь цена жизни Паши в ту ночь составляла всего 3000 гривен.

Всех присутствующих ужаснула переписка одного из подозреваемых со своей подругой, которая на тот момент была в Италии. В страшных сообщениях парень хвастался совершенным преступлением. У девушки оказались не только ужасающие фото, но и видеоразговор на котором парни смеялись и демонстрировали свое злодеяние.

В студии появилась мать одного из заключенных. Она утверждает, что ее сын не хотел смерти Паше и наоборот пытался прекратить насилие над покойным. В свою очередь, команда «Один за всіх»-13 в ходе разговора с заключенным выяснила обратную сторону медали. Парень не просто был активным участником убийства, но и рассказывая ужасы той ночи парень улыбался и шутил. Чем закончилось расследование этой трагедии — смотрите в 11 выпуске «Один за всіх»-13 уже на сайте.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ