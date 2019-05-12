В 11 выпуске «Один за всіх»-13 будут расследовать зверское убийство несовершеннолетними
12.05.2019
В 11 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать шокирующее убийство 17-тилетнего Паши. Трое несовершеннолетних друзей хладнокровно избивали парня на протяжении двух с половиной часов. Более того, делали фото покойного и хвастались ими перед друзьями. Мать убитого пугает возможность того, что малолетних убийц выпустят на волю досрочно. Подробности леденящего кровь расследования узнайте уже завтра.
В 11 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- Случайные свидетели убийства раскроют ужасающие подробности гибели 17-тилетнего парня?
- Какие люди могли спасти Пашу, но не захотели?
- Почему жизнь юноши трое друзей оценили в 150 гривен?
- Шокирующее сознание 15-тилетнкго подозреваемого заставит застыть в жилах кровь.
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Смотрите полный 11 выпуск «Один за всех»-13 от 12.05.2019 уже сегодня в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!
Video: В 11 выпуске «Один за всіх»-13 будут расследовать зверское убийство несовершеннолетнимиУ 11 випуску команда «Один за всіх»-13 розслідуватиме шокуюче вбивство 17-тирічного Павла. Троє неповнолітніх друзів холоднокровно били хлопця протягом двох з половиною годин. Подробиці моторошного розслідування дізнайтеся вже завтра
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