Гороскоп на 13 мая 2019 года придаст вам понимания в том, что вещают планеты именно вашему знаку зодиака в этот день и как лучше провести этот понедельник. Интересно? Тогда читайте наш гороскоп на сегодня.

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Овен

Сегодня вы сможете сорвать большой куш, к вам могут придти деньги. Только не нарушайте закон, не нужно ждать, что деньги упадут вам с неба, все таки вы получите их взамен за ваш труд.

Телец

Какие-то непонятные аварийные ситуации продолжаются. У вас может снова поломаться техника или телефон выпадет из рук. Будьте предельно осторожны, чтобы этого не случилось.

Близнецы

Сегодня вы можете задаться вопросом где ваш путь, а где ложный. Желание заниматься самопознанием пойдет вам только на пользу, окунитесь в свои мысли и попытайтесь понять чего же хотите именно вы, а не навязанные обществом стандарты.

Рак

Ваша жизнь может начать кардинально меняться в этот день. Ваши ценности уже не такие как раньше, у вас произошла переоценка взглядов и мыслей. Но не бойтесь отказываться от старого и браться за новое, это пойдет вам на пользу!

Лев

С этого дня ваша карьера или бизнес начнет взлетать, как ракета, в небеса! Ждите важный разговор с начальством или партнером, который приведет к очень крутым результатам. Вы без проблем получите инвестирование или премию, какая радость.

Дева

Готовьтесь, скоро вам придется отправится в командировку по работе или просто в путешествие для себя. И это будут очень удачные поездки! Командировки точно принесут пользу и вами заинтеесуются в другом городе. Так держать!

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Весы

У вас опять денежная прибавка. Если вы ищите работу, то у вас есть все шансы сегодня ее найти! Стоит только чуть больше постараться. А если работа у вас уже есть, то ждите премию, вы ее заслужили.

Скорпион

Если у вас намечается крутая вечеринка, то на ней вы можете встретить свою любовь. Но если у вас уже есть вторая половинка, то у вас просто будет много внимания от противоположного пола. А вот как на него реагировать – решать вам!

Стрелец

Сейчас вам не мешало бы заняться своим здоровьем. Даже если вы не болеете, пройдите профилактику, это не помешает, а даже наоборот, предотвратит некоторые болезни. А если вам предстоит операция, то можете не переживать, все пройдет хорошо, обещаем.

Козерог

Скоро вам придется выступить перед большой аудиторией. Но это вас не пугает, ведь вы уверены в себе и хотите, чтобы о ваших достижениях узнал весь мир. Тем более, что вы добились значительных успехов в своем хобби!

Водолей

Вам стоит по прежнему развиваться в своем хобби и творчестве. Возможно, вы даже откроете в себе новый талант, который не замечали раньше! Тогда у вас еще больше прибавится сил, чтобы завершить начатое.

Рыбы

Что-то ваше начальство недовольно вами сегодня. Эх, все таки сдали вы свои позиции. Что собираетесь с этим делать?

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