Гороскоп на 12 мая 2019 года поможет вам сориентироваться, как провести единственный выходной на этой неделе. Стоит посидеть дома или пойти гулять? Читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Ждите сегодня признания в любви. На любовном фронте вам можно только позавидовать. При правильном стечении обстоятельств возможно даже предложение выйти замуж!

Телец

Вам стоит простить близкого человека за все причиненные обиды. Все-таки не чужие люди, да и сколько можно уже не разговаривать друг с другом?! Вы вообще сегодня какой-то молчаливый и рассеянный человек, прекращайте.

Близнецы

Поговорите с матерью. Она ждет серьезного разговора от вас, а вы все отнекиваетесь. Она обязательно вас поймет и поддержит, не бойтесь делиться с ней переживаниями.

Рак

В этот день вы как никогда будете нужны своим друзьям. Кто-то из них попадет в беду и попросит у вас помощи. Скорее всего, это будет как-то связано со здоровьем. Поможете?

Лев

Если в этот день вам или кому-то из ваших близких предстоит операция, то все обязательно пройдет успешно, можете не переживать. Думайте о своей личной жизни, там все по прежнему круто.

Дева

Если вы так и не отправились еще в романтическую поездку по нашему совету, то сегодня стоит это сделать. Вам нужно насладиться друг другом без постоянных мыслей о работе. Намек понят?

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Весы

Если вы сейчас в поиске работы, то в этот день стоит оправить максимально много резюме. Завтра все они будут рассмотрены и вам обязательно поступит очень выгодное предложение!

Скорпион

В этот день вы можете получить хорошие новости от мамы и от любимого человека. Если вы начнете меняться в лучшую сторону, то заметите, что и вокруг вас люди становятся более добрее и лучше.

Стрелец

Было бы круто, если бы вы устроили себе сегодня небольшую фотосессию. Или, может, как-то изменили внешность в лучшую сторону? Если очень хочется, то экспериментируйте, не бойтесь!

Козерог

Все, что связано с жильем, будет проходить сегодня на наивысшем уровне. Какое-то время вы можете пожить с родственником или другом, но это обязательно будет очень весело! А может, вас вообще ждет переезд в другой город в скором времени?

Водолей

В личной жизни вам нужно больше доверять друг другу. Простите уже все наговоренное и отнеситесь к партнеру с пониманием, а не с постоянным недовольством. И живите мирно и спокойно.

Рыбы

Ваши идеи продолжают разрушать стереотипы других людей. Не слушайте никого, кто пытается вас переубедить. Вы на верном пути, и пусть никто не сможет вас с него столкнуть!

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