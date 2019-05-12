Гороскоп на 12 мая 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 12 мая 2019 года поможет вам сориентироваться, как провести единственный выходной на этой неделе. Стоит посидеть дома или пойти гулять? Читайте в гороскопе на сегодня.
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Овен
Ждите сегодня признания в любви. На любовном фронте вам можно только позавидовать. При правильном стечении обстоятельств возможно даже предложение выйти замуж!
Телец
Вам стоит простить близкого человека за все причиненные обиды. Все-таки не чужие люди, да и сколько можно уже не разговаривать друг с другом?! Вы вообще сегодня какой-то молчаливый и рассеянный человек, прекращайте.
Близнецы
Поговорите с матерью. Она ждет серьезного разговора от вас, а вы все отнекиваетесь. Она обязательно вас поймет и поддержит, не бойтесь делиться с ней переживаниями.
Рак
В этот день вы как никогда будете нужны своим друзьям. Кто-то из них попадет в беду и попросит у вас помощи. Скорее всего, это будет как-то связано со здоровьем. Поможете?
Лев
Если в этот день вам или кому-то из ваших близких предстоит операция, то все обязательно пройдет успешно, можете не переживать. Думайте о своей личной жизни, там все по прежнему круто.
Дева
Если вы так и не отправились еще в романтическую поездку по нашему совету, то сегодня стоит это сделать. Вам нужно насладиться друг другом без постоянных мыслей о работе. Намек понят?
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Весы
Если вы сейчас в поиске работы, то в этот день стоит оправить максимально много резюме. Завтра все они будут рассмотрены и вам обязательно поступит очень выгодное предложение!
Скорпион
В этот день вы можете получить хорошие новости от мамы и от любимого человека. Если вы начнете меняться в лучшую сторону, то заметите, что и вокруг вас люди становятся более добрее и лучше.
Стрелец
Было бы круто, если бы вы устроили себе сегодня небольшую фотосессию. Или, может, как-то изменили внешность в лучшую сторону? Если очень хочется, то экспериментируйте, не бойтесь!
Козерог
Все, что связано с жильем, будет проходить сегодня на наивысшем уровне. Какое-то время вы можете пожить с родственником или другом, но это обязательно будет очень весело! А может, вас вообще ждет переезд в другой город в скором времени?
Водолей
В личной жизни вам нужно больше доверять друг другу. Простите уже все наговоренное и отнеситесь к партнеру с пониманием, а не с постоянным недовольством. И живите мирно и спокойно.
Рыбы
Ваши идеи продолжают разрушать стереотипы других людей. Не слушайте никого, кто пытается вас переубедить. Вы на верном пути, и пусть никто не сможет вас с него столкнуть!