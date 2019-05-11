В 11 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать шокирующее убийство 17-тилетнего Паши. Трое несовершеннолетних друзей хладнокровно избивали парня на протяжении двух с половиной часов. Более того, делали фото покойного и хвастались ими перед друзьями. Мать убитого пугает возможность того, что малолетних убийц выпустят на волю досрочно. Подробности леденящего кровь расследования узнайте уже завтра.

В 11 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

Случайные свидетели убийства раскроют ужасающие подробности гибели 17-тилетнего парня? Какие люди могли спасти Пашу, но не захотели? Почему жизнь юноши трое друзей оценили в 150 гривен? Шокирующее сознание 15-тилетнкго подозреваемого заставит застыть в жилах кровь.

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Смотрите полный 11 выпуск «Один за всех»-13 от 12.05.2019 уже завтра в 21:05 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

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