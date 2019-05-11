В 11 выпуске кулинарам «МастерШеф. Профессионалы» вновь пришлось раскрывать новые границы не только кулинарного искусства, но и дедукции и видеоблогинга. Главная советчица страны Надя Матвеева строго оценивала результаты стараний участников. Как это было — читайте в материале.

Первый конкурс заставил кулинаров попробовать себя в роли Шерлока Холмса и использовать метод дедукции, чтобы воплотить идеальное кулинарное преступление против команды противника. Капитанами стали Алик Мкртчян и Паша Ключник («Винник»). Каждый из них знал название блюда соперников и имел полный перечень продуктов для приготовления. Также участники могли сбить конкурентов с толку и отдать фейковый ингредиент ценой черного фартука. Победителем стала команда Алика. Им удалось приготовить не только правильное, но и вкусное блюдо. Лазанья синей команды оказалась недоработанной и все надели черные фартуки.

Во втором конкурсе кулинары стали видеоблогерами. Их задачей было снять видео хронометражем в 10 минут и рассказать как можно больше действенных кулинарных лайфхаков. Оценивала видеоблоги поваров и проверяла их Надя Матвеева вместе с Эктором Хименесом-Браво. Ведущая высоко отметила старания синей команды, капитаном которой была Юля Прохода. Команда красных во главе с Аликом Мкртчяном предложила слишком сложные лайфхаки, которые обычная домохозяйка не сможет применять в реальной жизни. В результате черный фартук пришлось надеть капитану красных.

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На битве черных повара готовили блюда трендовой монокухни (из одного ингредиента нужно было приготовить полноценное ресторанное блюдо). Вместе с кулинарами вновь готовил Владимир Ярославский. Во время битвы по неосторожности было испорчено блюдо Паши Ключника.

Кто из шефов навсегда покинул «МастерШеф. Профессионалы», смотрите в 11 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 11: Надя Матвеева проверяла лайфхаки от кулинаров В 11 выпуске кулинарам МастерШеф Профессионалы Надя Матвеева строго оценивала результаты участников. Как это было — читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 11: Надя Матвеева проверяла лайфхаки от кулинаров В 11 выпуске кулинарам МастерШеф Профессионалы Надя Матвеева строго оценивала результаты участников. Как это было — читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 11: Надя Матвеева проверяла лайфхаки от кулинаров В 11 выпуске кулинарам МастерШеф Профессионалы Надя Матвеева строго оценивала результаты участников. Как это было — читайте в материале

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