В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» кто-то из восьмерки лучших кулинаров Украины должен был попрощаться с проектом навсегда. Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» после битвы черных — читайте в материале.

В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» никто не ушел.

На проекте снова продолжат борьбу за главный приз восемь участников. Далеко не все были рады такому решению судей, ведь до финала осталось не так много времени. Конкуренция между кулинарами растет с каждым испытанием, и никто не собирается уступать конкуренту свое место на «МастерШеф. Профессионалы».

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Сделают ли такой подарок члены жюри в следующем выпуске? Возможно, кухню «МастерШеф. Профессионалы» покинут сразу два участника? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже в следующую субботу в 19:00.

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