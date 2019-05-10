В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя Матвеева
10.05.2019
В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво?
Подробнее смотрите в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- Кулинарам понадобится дедукция, чтобы воплотить идеальное кулинарное преступление против команды противника.
- Покорится ли поварам не только кулинария, но и искусство видеоблогинга?
- В действенности чьих кулинарных лайфхаков усомнится Надя Матвеева?
- На битве черных произойдет коварное преступление против конкурента. Чье блюдо будет испорчено?
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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя МатвееваВ 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво
Video: В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя МатвееваВ 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво
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