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В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя Матвеева

10.05.2019

В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво?

в 11 выпуске мастершеф профессионалы оценивать участников будет надя матвеева

Подробнее смотрите в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

  • Кулинарам понадобится дедукция, чтобы воплотить идеальное кулинарное преступление против команды противника.  
  • Покорится ли поварам не только кулинария, но и искусство видеоблогинга?
  • В действенности чьих кулинарных лайфхаков усомнится Надя Матвеева?
  • На битве черных произойдет коварное преступление против конкурента. Чье блюдо будет испорчено?

Больше по теме: Голосование: кто покинет «МастерШеф. Профессионалы» в 11 выпуске?

Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя Матвеева

В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво

Video: В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя Матвеева

В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво

 

 

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