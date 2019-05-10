В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво?

Подробнее смотрите в 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

Кулинарам понадобится дедукция, чтобы воплотить идеальное кулинарное преступление против команды противника.

Покорится ли поварам не только кулинария, но и искусство видеоблогинга?

В действенности чьих кулинарных лайфхаков усомнится Надя Матвеева?

На битве черных произойдет коварное преступление против конкурента. Чье блюдо будет испорчено?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя Матвеева В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво

Video: В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет Надя Матвеева В 11 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» оценивать участников будет ведущая и главная советчица страны Надя Матвеева. Смогут ли кулинары не только перевоплотиться в блогеров, но и поделиться действительно стоящими лайфхаками? В каком из советов кулинаров усомнится и будет перепроверять не только Надя Матвеева, но и Эктор Хименес-Браво

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