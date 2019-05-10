Третий год подряд жизнь Сергея Притулы тесно связана с проектом Евровидение. Три года он вел украинский Национальный отбор на международный конкурс. Как работа на данном проекте изменила жизнь Сергея? Есть ли у него свои фавориты на конкурсе в этом году? Читайте в материале.

У вас есть свои фавориты на Евровидении-2019? За кого именно вы будете болеть?

Я пока еще не видел всех участников. Ближе к первому полуфиналу определюсь со своими фаворитами. Из того, что видел, понравились чехи – Lake Malawi. Но не уверен, что такая песня покорит Европу. Скорее, просто она соответствует моим вкусам.

Больше по теме: Евровидение-2019: топ-10 лучших песен представителя Чехии

Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Как вы думаете, если бы MARUV все же не отказалась от участия в Евровидении-2019, Украина имела бы большие шансы на победу?

Я думаю, что она заняла бы высокое место среди представителей Украины за последние 3 года. Смогла бы победить – не знаю! Но то, что была бы в топе, – это сто процентов. Во-первых, она у нее уже есть немалая армия поклонников в Европе. Во-вторых, песня – хит. В третьих, четко сформированный образ и номер в его контексте. Все это складывается в очень интересную мозаику с претензией на успех. Если не ошибаюсь, то организаторы Евровидения пригласили MARUV выступить в перерыве одного из полуфиналов, а это еще одно доказательство, что Украина могла быть представлена мощной исполнительницей, если бы та согласилась ехать.

Больше по теме: Нацотбор-2019: топ-10 фактов о певице MARUV

Кто был вашим фаворитом на Нацотборе?

Моими фаворитами по итогам двух полуфиналов были те, кто в финал не попал. «ЦеШо» произвели на меня невероятно положительное впечатление.

«ЦеШо» – «Hate»



Как работа на проекте Евровидение изменила вашу жизнь?

В первом сезоне Национального отбора, который я вел на СТБ, я показал, что работа ведущего в таком важном ивенте может выходить за традиционно приемлемые рамки и иметь немалую долю субъективного. Во втором сезоне я получил «Телетриумф». Во время третьего на меня вылили цистерну грязи, обвинив в том, что Украина осталась без Евровидения в 2019 году. Вывод: это проект, в котором мне не грустно!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ